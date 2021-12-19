Подписка на е-рассылку Печатное издание

воскресенье, 19 декабря 2021 года   

Владислав Клюшин экстрадирован в США

19.12.2021 - 10:53

Photo: Zurich Airport, ©Leonardo

Несколько дней назад мы сообщили вам о том, что Федеральный уголовный суд Швейцарской Конфедерации принял решение отклонить апелляцию российского бизнесмена Владислава Клюшина на решение о его экстрадиции в США. Г-н Клюшин воспользовался последним шансом и подал апелляцию в Верховный суд. Однако, как мы только что узнали, вчера он был экстрадирован в США.

Напомним, что 21 марта 2021 года Клюшин был задержан в кантоне Вале по требованию США и по приказу Федерального департамента юстиции Швейцарии. Он был взят под стражу в ожидании экстрадиции, которую американское посольство в Берне официально потребовало 19 апреля 2021 года, опираясь на двусторонне соглашение об экстрадиции, действующее между США и Швейцарской Конфедерацией. Российский гражданин обвиняется в торговле, вместе со своими сообщниками, инсайдерской информацией на десятки миллионов долларов. Федеральный департамент правосудия принял решение о его экстрадиции 24 июня 2021.

Владислав Клюшин подал апелляцию сначала в Федеральный уголовный суд, а затем в Верховный суд. 10 декабря Верховный суд принял решение не рассматривать апелляцию, после чего решение Федерального департамента юстиции от 24 июня вступило в силу. 18 декабря г-н Клюшин был экстрадирован в США. В аэропорту Цюриха он был передан американским полицейским, которые сопровождали его в полете в США. 

 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.09
CHF-EUR 0.96
CHF-RUB 80.23

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: вход только для вакцинированных и переболевших?

 Федеральный совет вынес на обсуждение два варианта дополнительных мер, предусматривающих повсеместное внедрение так называемого правила 2G.

Всего просмотров: 2,236

«Лучшие туристические деревни» Швейцарии

 Всемирная туристская организация (ВТООН) отметила Грюйер, Саас-Фе и Вальпоскьяво как лучшие деревни для отдыха туристов в Швейцарской Конфедерации. Здесь стоит уточнить, что Вальпоскьяво – не деревня, а долина… но об этом ниже.

Всего просмотров: 1,224

UBS – Франция: символическая победа швейцарского банка

Наша Газета рассказывала о том, что швейцарский банк UBS приговорили во Франции к рекордному штрафу за помощь богатым клиентам в уклонении от уплаты налогов. 13 декабря 2021 года Парижский апелляционный суд снизил сумму штрафа почти в тысячу раз, но это еще не все…

Всего просмотров: 1,141
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Covid-19: вход только для вакцинированных и переболевших?

 Федеральный совет вынес на обсуждение два варианта дополнительных мер, предусматривающих повсеместное внедрение так называемого правила 2G.

Всего просмотров: 2,236

Образ жизни – это медицина будущего

 Институт Nescens клиники Женолье представляет свою новейшую разработку – программу Cure Reset. 

Всего просмотров: 1,057

Рецепты для гурманов от женевского музея

Женевский музей Ариана выпустил книгу рецептов Les Delices de l’Ariana, предназначенную для самой широкой публики. Расскажем историю подготовки издания и приведем несколько «вкусных» цитат.

Всего просмотров: 3,373
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top