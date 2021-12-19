Владислав Клюшин экстрадирован в США

Несколько дней назад мы сообщили вам о том, что Федеральный уголовный суд Швейцарской Конфедерации принял решение отклонить апелляцию российского бизнесмена Владислава Клюшина на решение о его экстрадиции в США. Г-н Клюшин воспользовался последним шансом и подал апелляцию в Верховный суд. Однако, как мы только что узнали, вчера он был экстрадирован в США.

Напомним, что 21 марта 2021 года Клюшин был задержан в кантоне Вале по требованию США и по приказу Федерального департамента юстиции Швейцарии. Он был взят под стражу в ожидании экстрадиции, которую американское посольство в Берне официально потребовало 19 апреля 2021 года, опираясь на двусторонне соглашение об экстрадиции, действующее между США и Швейцарской Конфедерацией. Российский гражданин обвиняется в торговле, вместе со своими сообщниками, инсайдерской информацией на десятки миллионов долларов. Федеральный департамент правосудия принял решение о его экстрадиции 24 июня 2021.

Владислав Клюшин подал апелляцию сначала в Федеральный уголовный суд, а затем в Верховный суд. 10 декабря Верховный суд принял решение не рассматривать апелляцию, после чего решение Федерального департамента юстиции от 24 июня вступило в силу. 18 декабря г-н Клюшин был экстрадирован в США. В аэропорту Цюриха он был передан американским полицейским, которые сопровождали его в полете в США.