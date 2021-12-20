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Здоровье
Covid-19: какие правила действуют с сегодняшнего дня?Заррина Салимова, Берн
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С 20 декабря доступ во многие места в Швейцарии возможен только для вакцинированных и переболевших коронавирусом, а работа из дома снова становится обязательной.
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Политика
Кризис швейцарских СМИ и Наша ГазетаНадежда Сикорская, Женева
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13 февраля 2022 граждане Швейцарской Конфедерации выразят свое мнение по поводу мер, предусмотренных правительством для обеспечения жизнедеятельности национальных средств массовой информации. Увы, каким бы ни был результат голосования, нашей редакции легче не будет.
Covid-19: какие правила действуют с сегодняшнего дня?С 20 декабря доступ во многие места в Швейцарии возможен только для вакцинированных и переболевших коронавирусом, а работа из дома снова становится обязательной.
«Лучшие туристические деревни» ШвейцарииВсемирная туристская организация (ВТООН) отметила Грюйер, Саас-Фе и Вальпоскьяво как лучшие деревни для отдыха туристов в Швейцарской Конфедерации. Здесь стоит уточнить, что Вальпоскьяво – не деревня, а долина… но об этом ниже.
UBS – Франция: символическая победа швейцарского банкаНаша Газета рассказывала о том, что швейцарский банк UBS приговорили во Франции к рекордному штрафу за помощь богатым клиентам в уклонении от уплаты налогов. 13 декабря 2021 года Парижский апелляционный суд снизил сумму штрафа почти в тысячу раз, но это еще не все…
Covid-19: вход только для вакцинированных и переболевших?Федеральный совет вынес на обсуждение два варианта дополнительных мер, предусматривающих повсеместное внедрение так называемого правила 2G.
Образ жизни – это медицина будущегоИнститут Nescens клиники Женолье представляет свою новейшую разработку – программу Cure Reset.
Рецепты для гурманов от женевского музеяЖеневский музей Ариана выпустил книгу рецептов Les Delices de l’Ariana, предназначенную для самой широкой публики. Расскажем историю подготовки издания и приведем несколько «вкусных» цитат.