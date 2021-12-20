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понедельник, 20 декабря 2021 года   

19.12.2021 - 10:53Владислав Клюшин экстрадирован в США

Главное на сегодня.
Здоровье

Covid-19: какие правила действуют с сегодняшнего дня?

Заррина Салимова, Берн

С 20 декабря доступ во многие места в Швейцарии возможен только для вакцинированных и переболевших коронавирусом, а работа из дома снова становится обязательной.

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Политика

Кризис швейцарских СМИ и Наша Газета

Надежда Сикорская, Женева

13 февраля 2022 граждане Швейцарской Конфедерации выразят свое мнение по поводу мер, предусмотренных правительством для обеспечения жизнедеятельности национальных средств массовой информации. Увы, каким бы ни был результат голосования, нашей редакции легче не будет.

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