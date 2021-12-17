Всемирная туристская организация (ВТООН) отметила Грюйер, Саас-Фе и Вальпоскьяво как лучшие деревни для отдыха туристов в Швейцарской Конфедерации. Здесь стоит уточнить, что Вальпоскьяво – не деревня, а долина… но об этом ниже.