Главное на сегодня.
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Экономика
UBS – Франция: символическая победа швейцарского банкаЛейла Бабаева, Париж-Цюрих
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Наша Газета рассказывала о том, что швейцарский банк UBS приговорили во Франции к рекордному штрафу за помощь богатым клиентам в уклонении от уплаты налогов. 13 декабря 2021 года Парижский апелляционный суд снизил сумму штрафа почти в тысячу раз, но это еще не все…
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Швейцарский стиль
Швейцарцы щедры как никогдаЗаррина Салимова, Берн
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Согласно традиционному опросу консалтинговой компании EY, швейцарцы потратят в этом году на рождественские подарки в среднем 334 франка – это исторический максимум.
Covid-19: вход только для вакцинированных и переболевших?Федеральный совет вынес на обсуждение два варианта дополнительных мер, предусматривающих повсеместное внедрение так называемого правила 2G.
Как бороться с ненавистью в социальных сетях?Цюрихские исследователи протестировали три различные стратегии ответной реакции на агрессивные высказывания в Twitter. Наиболее эффективными оказались комментарии, основанные на эмпатии.
Образ жизни – это медицина будущегоИнститут Nescens клиники Женолье представляет свою новейшую разработку – программу Cure Reset.
Рецепты для гурманов от женевского музеяЖеневский музей Ариана выпустил книгу рецептов Les Delices de l’Ariana, предназначенную для самой широкой публики. Расскажем историю подготовки издания и приведем несколько «вкусных» цитат.
Образ жизни – это медицина будущегоИнститут Nescens клиники Женолье представляет свою новейшую разработку – программу Cure Reset.
Covid-19: вход только для вакцинированных и переболевших?Федеральный совет вынес на обсуждение два варианта дополнительных мер, предусматривающих повсеместное внедрение так называемого правила 2G.