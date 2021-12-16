Подписка на е-рассылку Печатное издание

четверг, 16 декабря 2021 года   

13.12.2021 - 15:51Россиянин Владислав Клюшин может быть экстрадирован в США

Главное на сегодня.
Экономика

UBS – Франция: символическая победа швейцарского банка

Лейла Бабаева, Париж-Цюрих

Наша Газета рассказывала о том, что швейцарский банк UBS приговорили во Франции к рекордному штрафу за помощь богатым клиентам в уклонении от уплаты налогов. 13 декабря 2021 года Парижский апелляционный суд снизил сумму штрафа почти в тысячу раз, но это еще не все…

подробнее

Швейцарский стиль

Швейцарцы щедры как никогда

Заррина Салимова, Берн

Согласно традиционному опросу консалтинговой компании EY, швейцарцы потратят в этом году на рождественские подарки в среднем 334 франка – это исторический максимум.

подробнее

 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.08
CHF-EUR 0.96
CHF-RUB 79.9

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: вход только для вакцинированных и переболевших?

 Федеральный совет вынес на обсуждение два варианта дополнительных мер, предусматривающих повсеместное внедрение так называемого правила 2G.

Всего просмотров: 2,036

Как бороться с ненавистью в социальных сетях?

 Цюрихские исследователи протестировали три различные стратегии ответной реакции на агрессивные высказывания в Twitter. Наиболее эффективными оказались комментарии, основанные на эмпатии.

Всего просмотров: 970

Образ жизни – это медицина будущего

 Институт Nescens клиники Женолье представляет свою новейшую разработку – программу Cure Reset. 

Всего просмотров: 963
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Рецепты для гурманов от женевского музея

Женевский музей Ариана выпустил книгу рецептов Les Delices de l’Ariana, предназначенную для самой широкой публики. Расскажем историю подготовки издания и приведем несколько «вкусных» цитат.

Всего просмотров: 3,298

Образ жизни – это медицина будущего

 Институт Nescens клиники Женолье представляет свою новейшую разработку – программу Cure Reset. 

Всего просмотров: 963

Covid-19: вход только для вакцинированных и переболевших?

 Федеральный совет вынес на обсуждение два варианта дополнительных мер, предусматривающих повсеместное внедрение так называемого правила 2G.

Всего просмотров: 2,036
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top