Covid-19: вход только для вакцинированных и переболевших?Федеральный совет вынес на обсуждение два варианта дополнительных мер, предусматривающих повсеместное внедрение так называемого правила 2G.
Иньяцио Кассис – новый президент КонфедерацииСледующий год может дать ответ на вопрос «Легко ли быть президентом Швейцарии?», так как министр иностранных дел Иньяцио Кассис, который займет кресло главы государства в 2022-м году, оказался в непростой ситуации.
Iel, Impfdurchbruch, certificato, respectИсследователи Цюрихского университета прикладных наук (ZHAW) выбрали главные слова, которые определяют современную четырехъязычную Швейцарию.
Covid-19: вход только для вакцинированных и переболевших?Федеральный совет вынес на обсуждение два варианта дополнительных мер, предусматривающих повсеместное внедрение так называемого правила 2G.
Рецепты для гурманов от женевского музеяЖеневский музей Ариана выпустил книгу рецептов Les Delices de l’Ariana, предназначенную для самой широкой публики. Расскажем историю подготовки издания и приведем несколько «вкусных» цитат.
Образ жизни – это медицина будущегоИнститут Nescens клиники Женолье представляет свою новейшую разработку – программу Cure Reset.