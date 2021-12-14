Сovid-19: «Мы находимся в критической точке пандемии»Помощь госпиталям со стороны армии, эффективность защиты прививки от госпитализации и летального исхода, дебаты о бесплатных тестах в парламенте – мы продолжаем информировать о развитии эпидемии в Швейцарии.
Covid-19: вход только для вакцинированных и переболевших?Федеральный совет вынес на обсуждение два варианта дополнительных мер, предусматривающих повсеместное внедрение так называемого правила 2G.
Иньяцио Кассис – новый президент КонфедерацииСледующий год может дать ответ на вопрос «Легко ли быть президентом Швейцарии?», так как министр иностранных дел Иньяцио Кассис, который займет кресло главы государства в 2022-м году, оказался в непростой ситуации.
Covid-19: вход только для вакцинированных и переболевших?Федеральный совет вынес на обсуждение два варианта дополнительных мер, предусматривающих повсеместное внедрение так называемого правила 2G.
Образ жизни – это медицина будущегоИнститут Nescens клиники Женолье представляет свою новейшую разработку – программу Cure Reset.
Рецепты для гурманов от женевского музеяЖеневский музей Ариана выпустил книгу рецептов Les Delices de l’Ariana, предназначенную для самой широкой публики. Расскажем историю подготовки издания и приведем несколько «вкусных» цитат.