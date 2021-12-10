Главное на сегодня.
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Жизнь в Швейцарии
Как бороться с ненавистью в социальных сетях?Заррина Салимова, Цюрих
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Цюрихские исследователи протестировали три различные стратегии ответной реакции на агрессивные высказывания в Twitter. Наиболее эффективными оказались комментарии, основанные на эмпатии.
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Культура
Вечер титанов в Виктория-холлеНадежда Сикорская, Женева
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Кажется, это самое подходящее неофициальное название для концерта, на который Оркестр Романдской Швейцарии пригласил всех меломанов 16 декабря.
Covid-19: Берн ужесточает мерыИспользование сертификата, обязательство носить маску, рекомендация работать на дому, срок действия экспресс-тестов, въезд в Швейцарию – рассказываем о новых постановлениях Федерального совета, которые вступают в силу в понедельник, 6 декабря.
Каких специалистов не хватает в Швейцарии?Нехватка рабочей силы усилилась по сравнению с предыдущим годом и особенно остро ощущается в инженерных, ИТ- и технических профессиях, а также в сфере медицины и фармакологии. Об этом свидетельствуют данные нового исследования, проведенного швейцарской рекрутинговой компанией Adecco Group и отделом мониторинга швейцарского рынка труда Цюрихского университета (UZH).
Сovid-19: «Мы находимся в критической точке пандемии»Помощь госпиталям со стороны армии, эффективность защиты прививки от госпитализации и летального исхода, дебаты о бесплатных тестах в парламенте – мы продолжаем информировать о развитии эпидемии в Швейцарии.
Каких специалистов не хватает в Швейцарии?Нехватка рабочей силы усилилась по сравнению с предыдущим годом и особенно остро ощущается в инженерных, ИТ- и технических профессиях, а также в сфере медицины и фармакологии. Об этом свидетельствуют данные нового исследования, проведенного швейцарской рекрутинговой компанией Adecco Group и отделом мониторинга швейцарского рынка труда Цюрихского университета (UZH).
Иньяцио Кассис – новый президент КонфедерацииСледующий год может дать ответ на вопрос «Легко ли быть президентом Швейцарии?», так как министр иностранных дел Иньяцио Кассис, который займет кресло главы государства в 2022-м году, оказался в непростой ситуации.
Iel, Impfdurchbruch, certificato, respectИсследователи Цюрихского университета прикладных наук (ZHAW) выбрали главные слова, которые определяют современную четырехъязычную Швейцарию.