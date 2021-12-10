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пятница, 10 декабря 2021 года   

Главное на сегодня.
Жизнь в Швейцарии

Как бороться с ненавистью в социальных сетях?

Заррина Салимова, Цюрих

Цюрихские исследователи протестировали три различные стратегии ответной реакции на агрессивные высказывания в Twitter. Наиболее эффективными оказались комментарии, основанные на эмпатии.

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Культура

Вечер титанов в Виктория-холле

Надежда Сикорская, Женева

Кажется, это самое подходящее неофициальное название для концерта, на который Оркестр Романдской Швейцарии пригласил всех меломанов 16 декабря.

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Каких специалистов не хватает в Швейцарии?

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