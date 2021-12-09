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Политика
Игнацио Кассис – новый президент КонфедерацииЛейла Бабаева, Берн
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Следующий год может дать ответ на вопрос «Легко ли быть президентом Швейцарии?», так как министр иностранных дел Игнацио Кассис, который займет кресло главы государства в 2022-м году, оказался в непростой ситуации.
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Жизнь в Швейцарии
Iel, Impfdurchbruch, certificato, respectЗаррина Салимова, Цюрих
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Исследователи Цюрихского университета прикладных наук (ZHAW) выбрали главные слова, которые определяют современную четырехъязычную Швейцарию.
Covid-19: Берн ужесточает мерыИспользование сертификата, обязательство носить маску, рекомендация работать на дому, срок действия экспресс-тестов, въезд в Швейцарию – рассказываем о новых постановлениях Федерального совета, которые вступают в силу в понедельник, 6 декабря.
Каких специалистов не хватает в Швейцарии?Нехватка рабочей силы усилилась по сравнению с предыдущим годом и особенно остро ощущается в инженерных, ИТ- и технических профессиях, а также в сфере медицины и фармакологии. Об этом свидетельствуют данные нового исследования, проведенного швейцарской рекрутинговой компанией Adecco Group и отделом мониторинга швейцарского рынка труда Цюрихского университета (UZH).
Что заботит швейцарцев?Согласно последнему опросу Credit Suisse, второй год подряд швейцарцы называют пандемию своей главной проблемой. При этом изменение климата и пенсии заботят жителей Конфедерации почти в той же степени, что и коронавирус.
Каких специалистов не хватает в Швейцарии?Нехватка рабочей силы усилилась по сравнению с предыдущим годом и особенно остро ощущается в инженерных, ИТ- и технических профессиях, а также в сфере медицины и фармакологии. Об этом свидетельствуют данные нового исследования, проведенного швейцарской рекрутинговой компанией Adecco Group и отделом мониторинга швейцарского рынка труда Цюрихского университета (UZH).
Что заботит швейцарцев?Согласно последнему опросу Credit Suisse, второй год подряд швейцарцы называют пандемию своей главной проблемой. При этом изменение климата и пенсии заботят жителей Конфедерации почти в той же степени, что и коронавирус.
Читать Достоевского – это обмениваться крестамиМы продолжаем развивать « тему Достоевского » и знакомить вас с размышлениями о великом русском писателе литераторов разных стран. Сегодня слово предоставляется известному французскому слависту, почетному профессору Женевского университета Жоржу Нива.