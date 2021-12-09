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четверг, 9 декабря 2021 года   

Главное на сегодня.
Политика

Игнацио Кассис – новый президент Конфедерации

Лейла Бабаева, Берн

Следующий год может дать ответ на вопрос «Легко ли быть президентом Швейцарии?», так как министр иностранных дел Игнацио Кассис, который займет кресло главы государства в 2022-м году, оказался в непростой ситуации.

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Жизнь в Швейцарии

Iel, Impfdurchbruch, certificato, respect

Заррина Салимова, Цюрих

Исследователи Цюрихского университета прикладных наук (ZHAW) выбрали главные слова, которые определяют современную четырехъязычную Швейцарию.

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