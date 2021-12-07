Нехватка рабочей силы усилилась по сравнению с предыдущим годом и особенно остро ощущается в инженерных, ИТ- и технических профессиях, а также в сфере медицины и фармакологии. Об этом свидетельствуют данные нового исследования, проведенного швейцарской рекрутинговой компанией Adecco Group и отделом мониторинга швейцарского рынка труда Цюрихского университета (UZH).