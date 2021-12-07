Подписка на е-рассылку Печатное издание

вторник, 7 декабря 2021 года   

Главное на сегодня.


 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.09
CHF-EUR 0.96
CHF-RUB 79.98

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Людмила Улицкая: «Шатается все, что казалось незыблемым»

 Знаменитая российская писательница поговорила с редактором Нашей Газеты о «Мемориале», о премии Яна Михальского, о царстве подворотни, о читателях и издателях, о прошлом и будущем.

Всего просмотров: 3,199

Covid-19: Берн ужесточает меры

 Использование сертификата, обязательство носить маску, рекомендация работать на дому, срок действия экспресс-тестов, въезд в Швейцарию – рассказываем о новых постановлениях Федерального совета, которые вступают в силу в понедельник, 6 декабря.

Всего просмотров: 2,720

Covid-19: в гости – с сертификатом?

 30 ноября Федеральный совет собрался на внеочередное заседание, чтобы проанализировать санитарную ситуацию в связи с обнаружением нового варианта Омикрон. В качестве меры предосторожности правительство решило начать консультации по усилению мер.

Всего просмотров: 2,116
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Каких специалистов не хватает в Швейцарии?

 Нехватка рабочей силы усилилась по сравнению с предыдущим годом и особенно остро ощущается в инженерных, ИТ- и технических профессиях, а также в сфере медицины и фармакологии. Об этом свидетельствуют данные нового исследования, проведенного швейцарской рекрутинговой компанией Adecco Group и отделом мониторинга швейцарского рынка труда Цюрихского университета (UZH).

Всего просмотров: 943

Читать Достоевского – это обмениваться крестами

 Мы продолжаем развивать « тему Достоевского » и знакомить вас с размышлениями о великом русском писателе литераторов разных стран. Сегодня слово предоставляется известному французскому слависту, почетному профессору Женевского университета Жоржу Нива.

Всего просмотров: 1,515

Что заботит швейцарцев?

 Согласно последнему опросу Credit Suisse, второй год подряд швейцарцы называют пандемию своей главной проблемой. При этом изменение климата и пенсии заботят жителей Конфедерации почти в той же степени, что и коронавирус.

Всего просмотров: 1,161
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top