Главное на сегодня.
Людмила Улицкая: «Шатается все, что казалось незыблемым»Знаменитая российская писательница поговорила с редактором Нашей Газеты о «Мемориале», о премии Яна Михальского, о царстве подворотни, о читателях и издателях, о прошлом и будущем.
Covid-19: Берн ужесточает мерыИспользование сертификата, обязательство носить маску, рекомендация работать на дому, срок действия экспресс-тестов, въезд в Швейцарию – рассказываем о новых постановлениях Федерального совета, которые вступают в силу в понедельник, 6 декабря.
Covid-19: в гости – с сертификатом?30 ноября Федеральный совет собрался на внеочередное заседание, чтобы проанализировать санитарную ситуацию в связи с обнаружением нового варианта Омикрон. В качестве меры предосторожности правительство решило начать консультации по усилению мер.
Каких специалистов не хватает в Швейцарии?Нехватка рабочей силы усилилась по сравнению с предыдущим годом и особенно остро ощущается в инженерных, ИТ- и технических профессиях, а также в сфере медицины и фармакологии. Об этом свидетельствуют данные нового исследования, проведенного швейцарской рекрутинговой компанией Adecco Group и отделом мониторинга швейцарского рынка труда Цюрихского университета (UZH).
Читать Достоевского – это обмениваться крестамиМы продолжаем развивать « тему Достоевского » и знакомить вас с размышлениями о великом русском писателе литераторов разных стран. Сегодня слово предоставляется известному французскому слависту, почетному профессору Женевского университета Жоржу Нива.
Что заботит швейцарцев?Согласно последнему опросу Credit Suisse, второй год подряд швейцарцы называют пандемию своей главной проблемой. При этом изменение климата и пенсии заботят жителей Конфедерации почти в той же степени, что и коронавирус.