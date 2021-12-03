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пятница, 3 декабря 2021 года   

Главное на сегодня.
Жизнь в Швейцарии

Что заботит швейцарцев?

Заррина Салимова, Берн

Согласно последнему опросу Credit Suisse, второй год подряд швейцарцы называют пандемию своей главной проблемой. При этом изменение климата и пенсии заботят жителей Конфедерации почти в той же степени, что и коронавирус.

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Культура

Большой театр Женевы набирает искателей жемчуга

Надежда Сикорская, Женева

Возможность окунуться в шедевр Жоржа Бизе предоставляется вам до 26 декабря.

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