Жизнь в Швейцарии Что заботит швейцарцев? Заррина Салимова, Берн Согласно последнему опросу Credit Suisse, второй год подряд швейцарцы называют пандемию своей главной проблемой. При этом изменение климата и пенсии заботят жителей Конфедерации почти в той же степени, что и коронавирус. подробнее