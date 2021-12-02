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четверг, 2 декабря 2021 года   

Главное на сегодня.
Образование и наука

Зона отчуждения ЧАЭС без радиации?

Лейла Бабаева, Женева-Киев

Наша Газета рассказывала о новейшей технологии очищения от радиоактивного загрязнения, которую швейцарская компания Exlterra использует на экспериментальном участке в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Недавно фирма обнародовала обнадеживающие результаты.

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Швейцарский стиль

Молодых дизайнеров поощрили в Женеве

Заррина Салимова, Женева

Четыре премии, десять магистерских и двадцать три бакалаврских коллекции – в прошлую пятницу выпускники Женевской школы искусства и дизайна HEAD продемонстрировали свои дипломные работы, лучшие из которых были награждены специальными призами.

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