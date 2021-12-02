Главное на сегодня.
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Образование и наука
Зона отчуждения ЧАЭС без радиации?Лейла Бабаева, Женева-Киев
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Наша Газета рассказывала о новейшей технологии очищения от радиоактивного загрязнения, которую швейцарская компания Exlterra использует на экспериментальном участке в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Недавно фирма обнародовала обнадеживающие результаты.
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Швейцарский стиль
Молодых дизайнеров поощрили в ЖеневеЗаррина Салимова, Женева
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Четыре премии, десять магистерских и двадцать три бакалаврских коллекции – в прошлую пятницу выпускники Женевской школы искусства и дизайна HEAD продемонстрировали свои дипломные работы, лучшие из которых были награждены специальными призами.
Референдум 28 ноября: народ внял доводам правительстваУсловия труда медперсонала, особенности избрания федеральных судей, поправки к Закону о Covid-19 – швейцарцы выразили свое мнение по трем вопросам.
Covid-19: Швейцария готовится встретить вариант ОмикронОколо 20 000 инфекций за 72 часа, бустерная вакцинация для всех, ужесточение условий въезда, новые страны в «карантинном списке» и вызывающий опасения вариант Омикрон – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.
«Наши имена» в списке богатейших жителей ШвейцарииВ прошлую пятницу на прилавках киосков появился наиболее продаваемый выпуск журнала Bilan за целый год - на его страницах перечислены имена трех сотен самых состоятельных людей, проживающих в Конфедерации. В рейтинг вошли выходцы из России, Украины, Казахстана и других бывших советских республик.
Covid-19: Швейцария готовится встретить вариант ОмикронОколо 20 000 инфекций за 72 часа, бустерная вакцинация для всех, ужесточение условий въезда, новые страны в «карантинном списке» и вызывающий опасения вариант Омикрон – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.
Читать Достоевского – это обмениваться крестамиМы продолжаем развивать « тему Достоевского » и знакомить вас с размышлениями о великом русском писателе литераторов разных стран. Сегодня слово предоставляется известному французскому слависту, почетному профессору Женевского университета Жоржу Нива.
Мечта о собственном доме останется мечтой?Опубликованные на днях исследования рынка недвижимости в Швейцарии показывают, что за последние 20 лет цены на дома и квартиры удвоились. По оценкам экспертов, скорее всего, недвижимость будет и дальше дорожать.