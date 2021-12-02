В прошлую пятницу на прилавках киосков появился наиболее продаваемый выпуск журнала Bilan за целый год - на его страницах перечислены имена трех сотен самых состоятельных людей, проживающих в Конфедерации. В рейтинг вошли выходцы из России, Украины, Казахстана и других бывших советских республик.