Главное на сегодня.
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Экономика
На что тратят деньги швейцарские домохозяйства?Заррина Салимова, Берн
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По данным нового исследования федеральной службы статистики (OFS/BFS), в 2019 году средний располагаемый доход частных домохозяйств в Конфедерации составил 6609 франков в месяц. При этом треть бюджета (2973 франка) уходила на обязательные расходы, такие как налоги или оплата медстраховки.
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Жизнь в Швейцарии
Кто первым приехал в Швейцарию «с целью убить время»?Наталья Белова, Женева
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Наша Газета продолжает рассказывать о зарождении туристической индустрии в альпийской стране.
Новые функции SwissPassС середины декабря в Швейцарии будет постепенно вводится новое поколение проездных SwissPass. Карты с обновленным дизайном можно будет использовать для оплаты, открытия дверей или аутентификации.
Covid-19: Швейцария отказывается от ужесточения мерФедеральный совет оценивает текущую санитарную ситуацию как критическую. Однако, поскольку заполняемость отделений интенсивной терапии пациентами с коронавирусом остается относительно низкой, а региональные различия значительны, правительство отдает предпочтение не единым национальным мерам, а кантональным решениям.
Цюрих объявляет войну сифилису и гонорееГород на Лиммате первым в Швейцарии сделает бесплатными тесты на заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП). Пилотный проект, который будет запущен осенью 2022 года, ориентирован на молодое и сексуально активное население.
Читать Достоевского – это обмениваться крестамиМы продолжаем развивать « тему Достоевского » и знакомить вас с размышлениями о великом русском писателе литераторов разных стран. Сегодня слово предоставляется известному французскому слависту, почетному профессору Женевского университета Жоржу Нива.
Новые функции SwissPassС середины декабря в Швейцарии будет постепенно вводится новое поколение проездных SwissPass. Карты с обновленным дизайном можно будет использовать для оплаты, открытия дверей или аутентификации.
Мечта о собственном доме останется мечтой?Опубликованные на днях исследования рынка недвижимости в Швейцарии показывают, что за последние 20 лет цены на дома и квартиры удвоились. По оценкам экспертов, скорее всего, недвижимость будет и дальше дорожать.