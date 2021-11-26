Экономика На что тратят деньги швейцарские домохозяйства? Заррина Салимова, Берн По данным нового исследования федеральной службы статистики (OFS/BFS), в 2019 году средний располагаемый доход частных домохозяйств в Конфедерации составил 6609 франков в месяц. При этом треть бюджета (2973 франка) уходила на обязательные расходы, такие как налоги или оплата медстраховки. подробнее