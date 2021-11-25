Швейцарский стиль L.RAPHAEL открылся для мужчин НГ, Женева Хорошо известная в Женеве и за ее пределами клиника красоты с яркой оранжевой вывеской внесла свою лепту в борьбу за равноправие полов и сделала элегантный жест в сторону мужчин, официально открыв в этом месяце Men’s Club Clinic. подробнее