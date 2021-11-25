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четверг, 25 ноября 2021 года   

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Здоровье

Covid-19: Швейцария отказывается от ужесточения мер

Заррина Салимова, Берн

Федеральный совет оценивает текущую санитарную ситуацию как критическую. Однако, поскольку заполняемость отделений интенсивной терапии пациентами с коронавирусом остается относительно низкой, а региональные различия значительны, правительство отдает предпочтение не единым национальным мерам, а кантональным решениям.

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Швейцарский стиль

L.RAPHAEL открылся для мужчин

НГ, Женева

Хорошо известная в Женеве и за ее пределами клиника красоты с яркой оранжевой вывеской внесла свою лепту в борьбу за равноправие полов и сделала элегантный жест в сторону мужчин, официально открыв в этом месяце Men’s Club Clinic.

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