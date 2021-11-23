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вторник, 23 ноября 2021 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Цюрих объявляет войну сифилису и гонорее

Заррина Салимова, Цюрих

Город на Лиммате первым в Швейцарии сделает бесплатными тесты на заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП). Пилотный проект, который будет запущен осенью 2022 года, ориентирован на молодое и сексуально активное население.

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Экономика

Цена климатической нейтральности Швейцарии

Лейла Бабаева, Берн

Чтобы достичь своих экологических целей к 2050 году, Конфедерации придется потратить 387,2 млрд франков, подсчитала Швейцарская ассоциация банкиров (ASB) совместно с компанией Boston Consulting Group.

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