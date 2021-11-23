Главное на сегодня.
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Здоровье
Цюрих объявляет войну сифилису и гонорееЗаррина Салимова, Цюрих
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Город на Лиммате первым в Швейцарии сделает бесплатными тесты на заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП). Пилотный проект, который будет запущен осенью 2022 года, ориентирован на молодое и сексуально активное население.
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Экономика
Цена климатической нейтральности ШвейцарииЛейла Бабаева, Берн
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Чтобы достичь своих экологических целей к 2050 году, Конфедерации придется потратить 387,2 млрд франков, подсчитала Швейцарская ассоциация банкиров (ASB) совместно с компанией Boston Consulting Group.
Covid-19: ближайшие дни станут решающимиВ связи с растущим числом заражений многие европейские страны снова вводят противоэпидемические ограничения, но Швейцария пока не будет ужесточать меры, продолжая следить за развитием ситуации.
Откуда клубника?Указание ложных сведений о географическом происхождении продуктов питания наносит огромный экономический ущерб. Ученые Базельского университета разработали способ, позволяющий эффективно и относительно недорого определить регион, в котором были выращены фрукты, овощи и другие продукты.
Что требует Брюссель от Берна?В понедельник федеральный советник Игнацио Кассис встретился в Брюсселе с еврокомиссаром Марошем Шефчовичем, ответственным за отношения со Швейцарской Конфедерацией. Обе стороны подтвердили, что продолжат политический диалог, при этом Евросоюз настаивает на предоставлении к январю конкретной «дорожной карты».
Читать Достоевского – это обмениваться крестамиМы продолжаем развивать « тему Достоевского » и знакомить вас с размышлениями о великом русском писателе литераторов разных стран. Сегодня слово предоставляется известному французскому слависту, почетному профессору Женевского университета Жоржу Нива.
Мечта о собственном доме останется мечтой?Опубликованные на днях исследования рынка недвижимости в Швейцарии показывают, что за последние 20 лет цены на дома и квартиры удвоились. По оценкам экспертов, скорее всего, недвижимость будет и дальше дорожать.
Новые функции SwissPassС середины декабря в Швейцарии будет постепенно вводится новое поколение проездных SwissPass. Карты с обновленным дизайном можно будет использовать для оплаты, открытия дверей или аутентификации.