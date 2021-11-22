Главное на сегодня.
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Жизнь в Швейцарии
Новые функции SwissPassЗаррина Салимова, Берн
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С середины декабря в Швейцарии будет постепенно вводится новое поколение проездных SwissPass. Карты с обновленным дизайном можно будет использовать для оплаты, открытия дверей или аутентификации.
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Политика
Прогресс налицо?Лейла Бабаева, Лозанна-Берн
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18 ноября ряд неправительственных организаций запустили кампанию в поддержку запрета на использование в Швейцарии технологий автоматизированного распознавания лиц. Какие доводы они приводят?
Covid-19: ближайшие дни станут решающимиВ связи с растущим числом заражений многие европейские страны снова вводят противоэпидемические ограничения, но Швейцария пока не будет ужесточать меры, продолжая следить за развитием ситуации.
Мечта о собственном доме останется мечтой?Опубликованные на днях исследования рынка недвижимости в Швейцарии показывают, что за последние 20 лет цены на дома и квартиры удвоились. По оценкам экспертов, скорее всего, недвижимость будет и дальше дорожать.
Что требует Брюссель от Берна?В понедельник федеральный советник Игнацио Кассис встретился в Брюсселе с еврокомиссаром Марошем Шефчовичем, ответственным за отношения со Швейцарской Конфедерацией. Обе стороны подтвердили, что продолжат политический диалог, при этом Евросоюз настаивает на предоставлении к январю конкретной «дорожной карты».
Читать Достоевского – это обмениваться крестамиМы продолжаем развивать « тему Достоевского » и знакомить вас с размышлениями о великом русском писателе литераторов разных стран. Сегодня слово предоставляется известному французскому слависту, почетному профессору Женевского университета Жоржу Нива.
Мечта о собственном доме останется мечтой?Опубликованные на днях исследования рынка недвижимости в Швейцарии показывают, что за последние 20 лет цены на дома и квартиры удвоились. По оценкам экспертов, скорее всего, недвижимость будет и дальше дорожать.
Новые функции SwissPassС середины декабря в Швейцарии будет постепенно вводится новое поколение проездных SwissPass. Карты с обновленным дизайном можно будет использовать для оплаты, открытия дверей или аутентификации.