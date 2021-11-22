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19.11.2021 - 09:25"Дети мои" - лучшая иностранная книга 2021 года во Франции

Главное на сегодня.
Жизнь в Швейцарии

Новые функции SwissPass

Заррина Салимова, Берн

С середины декабря в Швейцарии будет постепенно вводится новое поколение проездных SwissPass. Карты с обновленным дизайном можно будет использовать для оплаты, открытия дверей или аутентификации.

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Политика

Прогресс налицо?

Лейла Бабаева, Лозанна-Берн

18 ноября ряд неправительственных организаций запустили кампанию в поддержку запрета на использование в Швейцарии технологий автоматизированного распознавания лиц. Какие доводы они приводят?

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Новые функции SwissPass

 С середины декабря в Швейцарии будет постепенно вводится новое поколение проездных SwissPass. Карты с обновленным дизайном можно будет использовать для оплаты, открытия дверей или аутентификации.

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