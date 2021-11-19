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пятница, 19 ноября 2021 года   

"Дети мои" - лучшая иностранная книга 2021 года во Франции

19.11.2021 - 9:25

Редакция «Нашей Газеты» разделяет радость нашего давнего партнера – лозаннского издательства Noir sur Blanc и спешит сообщить прекрасную новость! Роман Гузель Яхиной «Дети мои», о котором мы недавно рассказывали в эксклюзивном интервью с автором, стал лауреатом престижной премии «Лучшая иностранная книга», созданной во Франции еще в 1948 году. Премия будет официально вручена 25 ноября 2021 года, но мы уже искренне поздравляем Гузель и желаем ей дальнейших творческих успехов!

 

 

 

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