"Дети мои" - лучшая иностранная книга 2021 года во Франции

Редакция «Нашей Газеты» разделяет радость нашего давнего партнера – лозаннского издательства Noir sur Blanc и спешит сообщить прекрасную новость! Роман Гузель Яхиной «Дети мои», о котором мы недавно рассказывали в эксклюзивном интервью с автором, стал лауреатом престижной премии «Лучшая иностранная книга», созданной во Франции еще в 1948 году. Премия будет официально вручена 25 ноября 2021 года, но мы уже искренне поздравляем Гузель и желаем ей дальнейших творческих успехов!
Моцарт, Глинка и ФинциТри прекрасных и очень разных композитора встретятся в предстоящем концерте женевского оркестра Camerata Venia.
Мечта о собственном доме останется мечтой?Опубликованные на днях исследования рынка недвижимости в Швейцарии показывают, что за последние 20 лет цены на дома и квартиры удвоились. По оценкам экспертов, скорее всего, недвижимость будет и дальше дорожать.
Что требует Брюссель от Берна?В понедельник федеральный советник Игнацио Кассис встретился в Брюсселе с еврокомиссаром Марошем Шефчовичем, ответственным за отношения со Швейцарской Конфедерацией. Обе стороны подтвердили, что продолжат политический диалог, при этом Евросоюз настаивает на предоставлении к январю конкретной «дорожной карты».
Что требует Брюссель от Берна?В понедельник федеральный советник Игнацио Кассис встретился в Брюсселе с еврокомиссаром Марошем Шефчовичем, ответственным за отношения со Швейцарской Конфедерацией. Обе стороны подтвердили, что продолжат политический диалог, при этом Евросоюз настаивает на предоставлении к январю конкретной «дорожной карты».
Читать Достоевского – это обмениваться крестамиМы продолжаем развивать « тему Достоевского » и знакомить вас с размышлениями о великом русском писателе литераторов разных стран. Сегодня слово предоставляется известному французскому слависту, почетному профессору Женевского университета Жоржу Нива.
Мечта о собственном доме останется мечтой?Опубликованные на днях исследования рынка недвижимости в Швейцарии показывают, что за последние 20 лет цены на дома и квартиры удвоились. По оценкам экспертов, скорее всего, недвижимость будет и дальше дорожать.