Главное на сегодня.
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Экономика
Откуда клубника?Лейла Бабаева, Базель
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Указание ложных сведений о географическом происхождении продуктов питания наносит огромный экономический ущерб. Ученые Базельского университета разработали способ, позволяющий эффективно и относительно недорого определить регион, в котором были выращены фрукты, овощи и другие продукты.
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Швейцарский стиль
Закат Baselworld?Заррина Салимова, Базель
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Часовой салон Baselworld отменен в третий раз. По словам организаторов, для запуска новой концепции выставки необходимо больше времени.
Моцарт, Глинка и ФинциТри прекрасных и очень разных композитора встретятся в предстоящем концерте женевского оркестра Camerata Venia.
Мечта о собственном доме останется мечтой?Опубликованные на днях исследования рынка недвижимости в Швейцарии показывают, что за последние 20 лет цены на дома и квартиры удвоились. По оценкам экспертов, скорее всего, недвижимость будет и дальше дорожать.
Читать Достоевского – это обмениваться крестамиМы продолжаем развивать « тему Достоевского » и знакомить вас с размышлениями о великом русском писателе литераторов разных стран. Сегодня слово предоставляется известному французскому слависту, почетному профессору Женевского университета Жоржу Нива.
Читать Достоевского – это обмениваться крестамиМы продолжаем развивать « тему Достоевского » и знакомить вас с размышлениями о великом русском писателе литераторов разных стран. Сегодня слово предоставляется известному французскому слависту, почетному профессору Женевского университета Жоржу Нива.
Что требует Брюссель от Берна?В понедельник федеральный советник Игнацио Кассис встретился в Брюсселе с еврокомиссаром Марошем Шефчовичем, ответственным за отношения со Швейцарской Конфедерацией. Обе стороны подтвердили, что продолжат политический диалог, при этом Евросоюз настаивает на предоставлении к январю конкретной «дорожной карты».
Мечта о собственном доме останется мечтой?Опубликованные на днях исследования рынка недвижимости в Швейцарии показывают, что за последние 20 лет цены на дома и квартиры удвоились. По оценкам экспертов, скорее всего, недвижимость будет и дальше дорожать.