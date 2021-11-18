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четверг, 18 ноября 2021 года   

Главное на сегодня.
Экономика

Откуда клубника?

Лейла Бабаева, Базель

Указание ложных сведений о географическом происхождении продуктов питания наносит огромный экономический ущерб. Ученые Базельского университета разработали способ, позволяющий эффективно и относительно недорого определить регион, в котором были выращены фрукты, овощи и другие продукты.

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Швейцарский стиль

Закат Baselworld?

Заррина Салимова, Базель

Часовой салон Baselworld отменен в третий раз. По словам организаторов, для запуска новой концепции выставки необходимо больше времени.

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