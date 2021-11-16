Главное на сегодня.
Моцарт, Глинка и ФинциТри прекрасных и очень разных композитора встретятся в предстоящем концерте женевского оркестра Camerata Venia.
Кантон Во планирует снизить налогиИзменения, которые должны вступить в силу 1 января 2022 года, приведут к уменьшению налоговой нагрузки для многих категорий граждан, в том числе для семей с детьми, налогоплательщиков с низким уровнем доходов и владельцев малого и среднего бизнеса.
Налоговые декларации швейцарцев попали в даркнетДекларации многих граждан и предприятий Цюриха, Цуга и Швица были обнаружены в виртуальном пространстве. Предполагается, что причина этого – кибератака на фирму, осуществляющую доверительное управление активами, пишет газета Le Temps.
Читать Достоевского – это обмениваться крестамиМы продолжаем развивать « тему Достоевского » и знакомить вас с размышлениями о великом русском писателе литераторов разных стран. Сегодня слово предоставляется известному французскому слависту, почетному профессору Женевского университета Жоржу Нива.
Женевская недвижимость сына украинского олигархаПо сообщениям газеты Le Temps, Дамир Ахметов приобрел на берегу Женевского озера две виллы стоимостью 104 миллиона франков. Его отец, Ринат Ахметов, занимает первое место в рейтинге богатейших украинцев по версии Forbes.
Мечта о собственном доме останется мечтой?Опубликованные на днях исследования рынка недвижимости в Швейцарии показывают, что за последние 20 лет цены на дома и квартиры удвоились. По оценкам экспертов, скорее всего, недвижимость будет и дальше дорожать.