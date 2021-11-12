Главное на сегодня.
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Культура
Читать Достоевского – это обмениваться крестамиПроф. Жорж Нива. (Перевод Н. Сикорской), Эзри-Женева
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Мы продолжаем развивать « тему Достоевского » и знакомить вас с размышлениями о великом русском писателе литераторов разных стран. Сегодня слово предоставляется известному французскому слависту, почетному профессору Женевского университета Жоржу Нива.
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Культура
Из банка – в музейЗаррина Салимова, Вадуц
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По случаю 25-летия художественного фонда VP Bank, картины из коллекции банка впервые покинут стены офисов в Вадуце, Тризене и Цюрихе и будут представлены на выставке в Музее изящных искусств Лихтенштейна.
Архив Набокова уехал из Монтрё в Санкт-ПетербургПрошедшее незамеченным в Швейцарии, это событие привлекло внимание почитателей писателя во всем мире.
Кантон Во планирует снизить налогиИзменения, которые должны вступить в силу 1 января 2022 года, приведут к уменьшению налоговой нагрузки для многих категорий граждан, в том числе для семей с детьми, налогоплательщиков с низким уровнем доходов и владельцев малого и среднего бизнеса.
Уход за больными: аплодисментов недостаточно?28 ноября швейцарский народ выскажет свое мнение по инициативе, касающейся медицинского ухода за больными. Инициативный комитет призывает Конфедерацию регулировать условия труда среднего медперсонала и гарантировать соответствующую оплату. Кроме того, медработники должны иметь возможность выставлять счета за определенные услуги непосредственно страховым компаниям.
Новый швейцарский Covid-сертификатФедеральный совет планирует упростить получение «санитарных паспортов» для некоторых категорий людей, введя сертификат, который будет действителен только в Швейцарии.
Кантон Во планирует снизить налогиИзменения, которые должны вступить в силу 1 января 2022 года, приведут к уменьшению налоговой нагрузки для многих категорий граждан, в том числе для семей с детьми, налогоплательщиков с низким уровнем доходов и владельцев малого и среднего бизнеса.
Женевская недвижимость сына украинского олигархаПо сообщениям газеты Le Temps, Дамир Ахметов приобрел на берегу Женевского озера две виллы стоимостью 104 миллиона франков. Его отец, Ринат Ахметов, занимает первое место в рейтинге богатейших украинцев по версии Forbes.