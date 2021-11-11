Главное на сегодня.
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Культура
Достоевский. ГоловокружениеОмер Зульфю Ливанели (Перевод с турецкого Аполлинарии Аврутиной), Стамбул
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Сегодня литературный мир отмечает 200-летие со дня рождения Федора Михайловича Достоевского, появившегося на свет 11 ноября 1821 года в Москве. Наша Газета много писала о швейцарском периоде его жизни, а сегодня предлагаем вашему вниманию размышление о нем известного турецкого писателя Омера Зульфю Ливанели.
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Экономика
Налоговые декларации швейцарцев попали в даркнетЛейла Бабаева, Цюрих-Цуг
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Декларации многих граждан и предприятий Цюриха, Цуга и Швица были обнаружены в виртуальном пространстве. Предполагается, что причина этого – кибератака на фирму, осуществляющую доверительное управление активами, пишет газета Le Temps.
В Женеве вручили «часовой Оскар»4 ноября в театре Лемана прошла торжественная церемония вручения Женевской премии высокого часового искусства. Кто же получил самую престижную награду индустрии?
Архив Набокова уехал из Монтрё в Санкт-ПетербургПрошедшее незамеченным в Швейцарии, это событие привлекло внимание почитателей писателя во всем мире.
Приглашение в «Счастье»Примите участие в конкурсе Нашей Газеты и получите пригласительный билет на спектакль Татьяны Фроловой в Ла Шо-де-Фоне.
Новый швейцарский Covid-сертификатФедеральный совет планирует упростить получение «санитарных паспортов» для некоторых категорий людей, введя сертификат, который будет действителен только в Швейцарии.
Кантон Во планирует снизить налогиИзменения, которые должны вступить в силу 1 января 2022 года, приведут к уменьшению налоговой нагрузки для многих категорий граждан, в том числе для семей с детьми, налогоплательщиков с низким уровнем доходов и владельцев малого и среднего бизнеса.
Женевская недвижимость сына украинского олигархаПо сообщениям газеты Le Temps, Дамир Ахметов приобрел на берегу Женевского озера две виллы стоимостью 104 миллиона франков. Его отец, Ринат Ахметов, занимает первое место в рейтинге богатейших украинцев по версии Forbes.