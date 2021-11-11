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четверг, 11 ноября 2021 года   

Главное на сегодня.
Культура

Достоевский. Головокружение

Омер Зульфю Ливанели (Перевод с турецкого Аполлинарии Аврутиной), Стамбул

Сегодня литературный мир отмечает 200-летие со дня рождения Федора Михайловича Достоевского, появившегося на свет 11 ноября 1821 года в Москве. Наша Газета много писала о швейцарском периоде его жизни, а сегодня предлагаем вашему вниманию размышление о нем известного турецкого писателя Омера Зульфю Ливанели.

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Экономика

Налоговые декларации швейцарцев попали в даркнет

Лейла Бабаева, Цюрих-Цуг

Декларации многих граждан и предприятий Цюриха, Цуга и Швица были обнаружены в виртуальном пространстве. Предполагается, что причина этого – кибератака на фирму, осуществляющую доверительное управление активами, пишет газета Le Temps.

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