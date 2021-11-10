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среда, 10 ноября 2021 года   

Главное на сегодня.
Культура

«Фейерверк» на «Волнах» с Оркестром Романдской Швейцарии

Надежда Сикорская, Женева

Один из старейших музыкальных коллективов страны дает меломанам возможность протестировать практически весь свой ДНК в рамках одного концерта. У вас есть шанс в этом убедиться, получив приглашение!

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Экономика

Кантон Во планирует снизить налоги

Заррина Салимова, Лозанна

Изменения, которые должны вступить в силу 1 января 2022 года, приведут к уменьшению налоговой нагрузки для многих категорий граждан, в том числе для семей с детьми, налогоплательщиков с низким уровнем доходов и владельцев малого и среднего бизнеса.

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