Главное на сегодня.
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Культура
«Фейерверк» на «Волнах» с Оркестром Романдской ШвейцарииНадежда Сикорская, Женева
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Один из старейших музыкальных коллективов страны дает меломанам возможность протестировать практически весь свой ДНК в рамках одного концерта. У вас есть шанс в этом убедиться, получив приглашение!
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Экономика
Кантон Во планирует снизить налогиЗаррина Салимова, Лозанна
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Изменения, которые должны вступить в силу 1 января 2022 года, приведут к уменьшению налоговой нагрузки для многих категорий граждан, в том числе для семей с детьми, налогоплательщиков с низким уровнем доходов и владельцев малого и среднего бизнеса.
Швейцарский сертификат для переболевших и туристовДействительный только на территории страны "санитарный паспорт", неделя вакцинации, стоимость бустерных прививок и тестов – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Конфедерации.
В Женеве вручили «часовой Оскар»4 ноября в театре Лемана прошла торжественная церемония вручения Женевской премии высокого часового искусства. Кто же получил самую престижную награду индустрии?
Архив Набокова уехал из Монтрё в Санкт-ПетербургПрошедшее незамеченным в Швейцарии, это событие привлекло внимание почитателей писателя во всем мире.
Кому рекомендована третья прививка от коронавируса?Швейцарский орган контроля за лекарственными препаратами Swissmedic одобрил проведение бустерной вакцинации – не для всех, а только для определенных групп населения.
Новый швейцарский Covid-сертификатФедеральный совет планирует упростить получение «санитарных паспортов» для некоторых категорий людей, введя сертификат, который будет действителен только в Швейцарии.
Женевская недвижимость сына украинского олигархаПо сообщениям газеты Le Temps, Дамир Ахметов приобрел на берегу Женевского озера две виллы стоимостью 104 миллиона франков. Его отец, Ринат Ахметов, занимает первое место в рейтинге богатейших украинцев по версии Forbes.