Подписка на е-рассылку Печатное издание

вторник, 9 ноября 2021 года   

Главное на сегодня.


 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.09
CHF-EUR 0.95
CHF-RUB 78.05

Мнение читателей

Дорогие читатели! Как вы, конечно, заметили, практически все СМИ уже давно перешли на платный контент. В течение 14 лет Наша Газета оставалась бесплатной, но с января 2022 года ситуация изменится. В этой связи нам важно знать, готовы ли вы?
Я готов(а) оформить годовую подписку за 150 фр.
4%
Я готов(а) оформить полугодовую подписку за 75 фр.
0%
Я готов(а) оплачивать отдельные статьи
14%
Я не готов(а) платить за контент
82%
Всего голосов: 57

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Швейцарский сертификат для переболевших и туристов

 Действительный только на территории страны "санитарный паспорт", неделя вакцинации, стоимость бустерных прививок и тестов – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Конфедерации.

Всего просмотров: 1,876

Будущее иностранных студентов в Швейцарии

 Федеральный совет вынес на обсуждение законопроект, который позволит гражданам третьих стран, получившим степень магистра или доктора наук в швейцарском университете по специальности, где наблюдается нехватка квалифицированных кадров, оставаться в Швейцарии без лишних формальностей с целью трудоустройства.

Всего просмотров: 1,457

В Женеве вручили «часовой Оскар»

 4 ноября в театре Лемана прошла торжественная церемония вручения Женевской премии высокого часового искусства. Кто же получил самую престижную награду индустрии?

Всего просмотров: 1,257
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Женевская недвижимость сына украинского олигарха

 По сообщениям газеты Le Temps, Дамир Ахметов приобрел на берегу Женевского озера две виллы стоимостью 104 миллиона франков. Его отец, Ринат Ахметов, занимает первое место в рейтинге богатейших украинцев по версии Forbes.

Всего просмотров: 3,402

Новый швейцарский Covid-сертификат

 Федеральный совет планирует упростить получение «санитарных паспортов» для некоторых категорий людей, введя сертификат, который будет действителен только в Швейцарии.

Всего просмотров: 2,472

Кому рекомендована третья прививка от коронавируса?

 Швейцарский орган контроля за лекарственными препаратами Swissmedic одобрил проведение бустерной вакцинации – не для всех, а только для определенных групп населения.

Всего просмотров: 2,086
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top