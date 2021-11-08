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понедельник, 8 ноября 2021 года   

06.11.2021 - 18:07 30 млн за три часа

Главное на сегодня.
Культура

Архив Набокова уехал из Монтрё в Санкт-Петербург

Татьяна Пономарева , Санкт-Петербург

Прошедшее незамеченным в Швейцарии, это событие привлекло внимание почитателей писателя во всем мире.

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Политика

Уход за больными: аплодисментов недостаточно?

Заррина Салимова, Берн

28 ноября швейцарский народ выскажет свое мнение по инициативе, касающейся медицинского ухода за больными. Инициативный комитет призывает Конфедерацию регулировать условия труда среднего медперсонала и гарантировать соответствующую оплату. Кроме того, медработники должны иметь возможность выставлять счета за определенные услуги непосредственно страховым компаниям.

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