Федеральный совет вынес на обсуждение законопроект, который позволит гражданам третьих стран, получившим степень магистра или доктора наук в швейцарском университете по специальности, где наблюдается нехватка квалифицированных кадров, оставаться в Швейцарии без лишних формальностей с целью трудоустройства.