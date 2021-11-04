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четверг, 4 ноября 2021 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Швейцарский сертификат для переболевших и туристов

Заррина Салимова, Берн

Действительный только на территории страны "санитарный паспорт", неделя вакцинации, стоимость бустерных прививок и тестов – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Конфедерации.

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Экономика

«Зеленые» инвестиции швейцарских банков

Лейла Бабаева, Берн-Женева-Цюрих

«Устойчивые» инвестиционные фонды швейцарских банков вкладывают средства в предприятия, работающие в нефтяной, цементной и химической промышленности, информирует телерадиокомпания RTS по результатам журналистского расследования.

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