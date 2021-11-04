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Здоровье
Швейцарский сертификат для переболевших и туристовЗаррина Салимова, Берн
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Действительный только на территории страны "санитарный паспорт", неделя вакцинации, стоимость бустерных прививок и тестов – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Конфедерации.
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Экономика
«Зеленые» инвестиции швейцарских банковЛейла Бабаева, Берн-Женева-Цюрих
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«Устойчивые» инвестиционные фонды швейцарских банков вкладывают средства в предприятия, работающие в нефтяной, цементной и химической промышленности, информирует телерадиокомпания RTS по результатам журналистского расследования.
Женевская недвижимость сына украинского олигархаПо сообщениям газеты Le Temps, Дамир Ахметов приобрел на берегу Женевского озера две виллы стоимостью 104 миллиона франков. Его отец, Ринат Ахметов, занимает первое место в рейтинге богатейших украинцев по версии Forbes.
Хочу шале! Любой ценой«Домик в горах» - такова вполне конкретная мечта городских жителей после пандемии коронавируса. Некоторым удается ее реализовать. Но не всем.
Лозанна – город политических беженцев?Столица кантона Во может стать вторым после Берна швейцарским городом, который вступит в Icorn – международную сеть городов, предоставляющих политическое убежище художникам, писателям или журналистам, находящимся в серьезной опасности в родной стране.
Кому рекомендована третья прививка от коронавируса?Швейцарский орган контроля за лекарственными препаратами Swissmedic одобрил проведение бустерной вакцинации – не для всех, а только для определенных групп населения.
Женевская недвижимость сына украинского олигархаПо сообщениям газеты Le Temps, Дамир Ахметов приобрел на берегу Женевского озера две виллы стоимостью 104 миллиона франков. Его отец, Ринат Ахметов, занимает первое место в рейтинге богатейших украинцев по версии Forbes.
Новый швейцарский Covid-сертификатФедеральный совет планирует упростить получение «санитарных паспортов» для некоторых категорий людей, введя сертификат, который будет действителен только в Швейцарии.