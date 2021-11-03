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среда, 3 ноября 2021 года   

Главное на сегодня.
Политика

Будущее иностранных студентов в Швейцарии

Заррина Салимова, Берн

Федеральный совет вынес на обсуждение законопроект, который позволит гражданам третьих стран, получившим степень магистра или доктора наук в швейцарском университете по специальности, где наблюдается нехватка квалифицированных кадров, оставаться в Швейцарии без лишних формальностей с целью трудоустройства.

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Культура

Страшная сказка для всей семьи

Надежда Сикорская, Женева

«Щелкунчик» П. И. Чайковского в постановке Йероена Вербргуггена возвращается на сцену Большого театра Женевы.

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