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Экономика
Женевская недвижимость сына украинского олигархаЗаррина Салимова, Женева
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По сообщениям газеты Le Temps, Дамир Ахметов приобрел на берегу Женевского озера две виллы стоимостью 104 миллиона франков. Его отец, Ринат Ахметов, занимает первое место в рейтинге богатейших украинцев по версии Forbes.
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Политика
Лозанна – город политических беженцев?Заррина Салимова, Лозанна
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Столица кантона Во может стать вторым после Берна швейцарским городом, который вступит в Icorn – международную сеть городов, предоставляющих политическое убежище художникам, писателям или журналистам, находящимся в серьезной опасности в родной стране.
Кому рекомендована третья прививка от коронавируса?Швейцарский орган контроля за лекарственными препаратами Swissmedic одобрил проведение бустерной вакцинации – не для всех, а только для определенных групп населения.
Никаб как уголовное преступлениеТот, кто скрывает свое лицо в общественных местах, будет наказан штрафом. Федеральный совет предлагает ввести новую конституционную статью о запрете на сокрытие лица в Уголовный кодекс.
Анна Болейн: жертва или шлюха?История английской королевы, в буквальном смысле потерявшей голову, открывает серию постановок опер Гаэтано Доницетти в Большом театре Женевы, которая растянется на три сезона.
Сокращение населения планеты и ШвейцарияВ одном из исследований, опубликованных в журнале «The Lancet», говорится об уменьшении численности населения мира с 2064 года и снижении количества жителей более чем на 50% в двадцати странах, включая Японию, Испанию, Италию, Португалию и Таиланд. Что ждет Швейцарию?
Кому рекомендована третья прививка от коронавируса?Швейцарский орган контроля за лекарственными препаратами Swissmedic одобрил проведение бустерной вакцинации – не для всех, а только для определенных групп населения.
Женевская недвижимость сына украинского олигархаПо сообщениям газеты Le Temps, Дамир Ахметов приобрел на берегу Женевского озера две виллы стоимостью 104 миллиона франков. Его отец, Ринат Ахметов, занимает первое место в рейтинге богатейших украинцев по версии Forbes.