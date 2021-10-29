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пятница, 29 октября 2021 года   

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Экономика

Женевская недвижимость сына украинского олигарха

Заррина Салимова, Женева

По сообщениям газеты Le Temps, Дамир Ахметов приобрел на берегу Женевского озера две виллы стоимостью 104 миллиона франков. Его отец, Ринат Ахметов, занимает первое место в рейтинге богатейших украинцев по версии Forbes.

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Политика

Лозанна – город политических беженцев?

Заррина Салимова, Лозанна

Столица кантона Во может стать вторым после Берна швейцарским городом, который вступит в Icorn – международную сеть городов, предоставляющих политическое убежище художникам, писателям или журналистам, находящимся в серьезной опасности в родной стране.

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Встреча с Михаилом Шишкиным | Une conférence de Mikhaïl Chichkine
понедельник, 1 ноября 2021 года
Александр Архангельский в Лозанне | Une rencontre avec Alexandre Archangelski
пятница, 29 октября 2021 года
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Кому рекомендована третья прививка от коронавируса?

 Швейцарский орган контроля за лекарственными препаратами Swissmedic одобрил проведение бустерной вакцинации – не для всех, а только для определенных групп населения.

Всего просмотров: 1,239

Женевская недвижимость сына украинского олигарха

 По сообщениям газеты Le Temps, Дамир Ахметов приобрел на берегу Женевского озера две виллы стоимостью 104 миллиона франков. Его отец, Ринат Ахметов, занимает первое место в рейтинге богатейших украинцев по версии Forbes.

Всего просмотров: 522
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