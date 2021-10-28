Главное на сегодня.
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Уголок гурмана
Сыр, шоколад и коронавирусЛейла Бабаева, Грюйер-Куртелари
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В период санитарного кризиса вкусовые пристрастия швейцарцев изменились: с начала пандемии они едят больше сыра и меньше шоколада.
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Швейцарский стиль
Bvlgari на часовом аукционе Only WatchНГ, Женева
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Мировой рекорд. Чрезвычайно редкий металл, обладающий голубовато-серым тоном. Уникальное творение высокого часового искусства. Для своего первого участия в благотворительном аукционе Only Watch Дом Bvlgari создаёт часы Octo Finissimo Perpetual Calendar Tantalum.
Новый швейцарский Covid-сертификатФедеральный совет планирует упростить получение «санитарных паспортов» для некоторых категорий людей, введя сертификат, который будет действителен только в Швейцарии.
Легенда о швейцарском рае. 28. Соломон Гесснер – «альпийский Теокрит»Произведения Соломона Гесснера, сегодня известные лишь узкому кругу специалистов, в конце 19 века восхищали российского читателя. Вслед за Галлером и задолго до Жан-Жака Руссо этот швейцарский литератор воспел природу Швейцарии и добродетели ее жителей.
Кому рекомендована третья прививка от коронавируса?Швейцарский орган контроля за лекарственными препаратами Swissmedic одобрил проведение бустерной вакцинации – не для всех, а только для определенных групп населения.
Новый швейцарский Covid-сертификатФедеральный совет планирует упростить получение «санитарных паспортов» для некоторых категорий людей, введя сертификат, который будет действителен только в Швейцарии.
Сокращение населения планеты и ШвейцарияВ одном из исследований, опубликованных в журнале «The Lancet», говорится об уменьшении численности населения мира с 2064 года и снижении количества жителей более чем на 50% в двадцати странах, включая Японию, Испанию, Италию, Португалию и Таиланд. Что ждет Швейцарию?
Кому рекомендована третья прививка от коронавируса?Швейцарский орган контроля за лекарственными препаратами Swissmedic одобрил проведение бустерной вакцинации – не для всех, а только для определенных групп населения.