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четверг, 28 октября 2021 года   

Главное на сегодня.
Уголок гурмана

Сыр, шоколад и коронавирус

Лейла Бабаева, Грюйер-Куртелари

В период санитарного кризиса вкусовые пристрастия швейцарцев изменились: с начала пандемии они едят больше сыра и меньше шоколада.

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Швейцарский стиль

Bvlgari на часовом аукционе Only Watch

НГ, Женева

Мировой рекорд. Чрезвычайно редкий металл, обладающий голубовато-серым тоном. Уникальное творение высокого часового искусства. Для своего первого участия в благотворительном аукционе Only Watch Дом Bvlgari создаёт часы Octo Finissimo Perpetual Calendar Tantalum. 

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Встреча с Михаилом Шишкиным | Une conférence de Mikhaïl Chichkine
понедельник, 1 ноября 2021 года
Александр Архангельский в Лозанне | Une rencontre avec Alexandre Archangelski
пятница, 29 октября 2021 года
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Новый швейцарский Covid-сертификат

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Легенда о швейцарском рае. 28. Соломон Гесснер – «альпийский Теокрит»

 Произведения Соломона Гесснера, сегодня известные лишь узкому кругу специалистов, в конце 19 века восхищали российского читателя. Вслед за Галлером и задолго до Жан-Жака Руссо этот швейцарский литератор воспел природу Швейцарии и добродетели ее жителей. 

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Кому рекомендована третья прививка от коронавируса?

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Новый швейцарский Covid-сертификат

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Сокращение населения планеты и Швейцария

 В одном из исследований, опубликованных в журнале «The Lancet», говорится об уменьшении численности населения мира с 2064 года и снижении количества жителей более чем на 50% в двадцати странах, включая Японию, Испанию, Италию, Португалию и Таиланд. Что ждет Швейцарию?

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 Швейцарский орган контроля за лекарственными препаратами Swissmedic одобрил проведение бустерной вакцинации – не для всех, а только для определенных групп населения.

Всего просмотров: 1,042
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