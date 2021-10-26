Главное на сегодня.
Лучше смерть в Швейцарии, чем тюрьма в России?Бывший президент Балтийского банка Олег Шигаев, которому грозит экстрадиция из Швейцарии в Россию, объявил голодовку, сообщает издание Tribune de Genève (TdG).
Новый швейцарский Covid-сертификатФедеральный совет планирует упростить получение «санитарных паспортов» для некоторых категорий людей, введя сертификат, который будет действителен только в Швейцарии.
Леман или Женевское озеро, как правильно?Любителям правильного использования географических названий будет интересно узнать, что ни один из вариантов не является исторически верным.
Новый швейцарский Covid-сертификатФедеральный совет планирует упростить получение «санитарных паспортов» для некоторых категорий людей, введя сертификат, который будет действителен только в Швейцарии.
Сокращение населения планеты и ШвейцарияВ одном из исследований, опубликованных в журнале «The Lancet», говорится об уменьшении численности населения мира с 2064 года и снижении количества жителей более чем на 50% в двадцати странах, включая Японию, Испанию, Италию, Португалию и Таиланд. Что ждет Швейцарию?
Журналист, как воин-миротворецКраткое сообщение Нашей Газеты о присуждении Нобелевской премии мира российскому журналисту Дмитрию Муратову побило рекорд «лайков» на странице издания в Фэйсбуке и спровоцировало дискуссию.