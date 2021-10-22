Главное на сегодня.
Лучше смерть в Швейцарии, чем тюрьма в России?Бывший президент Балтийского банка Олег Шигаев, которому грозит экстрадиция из Швейцарии в Россию, объявил голодовку, сообщает издание Tribune de Genève (TdG).
Фредерик Паулсен против Tamedia – 0:1Окружной суд Цюриха отклонил иск проживающего в кантоне Во шведского миллиардера и постановил, что публикации Tamedia не могут рассматриваться как кампания против него.
Леман или Женевское озеро, как правильно?Любителям правильного использования географических названий будет интересно узнать, что ни один из вариантов не является исторически верным.
Журналист, как воин-миротворецКраткое сообщение Нашей Газеты о присуждении Нобелевской премии мира российскому журналисту Дмитрию Муратову побило рекорд «лайков» на странице издания в Фэйсбуке и спровоцировало дискуссию.
Сокращение населения планеты и ШвейцарияВ одном из исследований, опубликованных в журнале «The Lancet», говорится об уменьшении численности населения мира с 2064 года и снижении количества жителей более чем на 50% в двадцати странах, включая Японию, Испанию, Италию, Португалию и Таиланд. Что ждет Швейцарию?
Новый швейцарский Covid-сертификатФедеральный совет планирует упростить получение «санитарных паспортов» для некоторых категорий людей, введя сертификат, который будет действителен только в Швейцарии.