Швейцарский стиль

Заррина Салимова, Берн

Пандемия нанесла удар по швейцарской часовой промышленности, но в конечном итоге кризис стал катализатором давно назревших перемен. В целом, согласно новому отчету консалтинговой компании Deloitte, часовщики настроены более оптимистично, чем в 2020 году, но опасения остаются – многие игроки адаптируют свои бизнес-стратегии к новым реалиям.