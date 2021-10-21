Главное на сегодня.
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Швейцарский стиль
Барометр швейцарской часовой индустрииЗаррина Салимова, Берн
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Пандемия нанесла удар по швейцарской часовой промышленности, но в конечном итоге кризис стал катализатором давно назревших перемен. В целом, согласно новому отчету консалтинговой компании Deloitte, часовщики настроены более оптимистично, чем в 2020 году, но опасения остаются – многие игроки адаптируют свои бизнес-стратегии к новым реалиям.
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Жизнь в Швейцарии
Леман или Женевское озеро, как правильно?Лейла Бабаева, Женева-Лозанна-Нион
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Любителям правильного использования географических названий будет интересно узнать, что ни один из вариантов не является исторически верным.
Лучше смерть в Швейцарии, чем тюрьма в России?Бывший президент Балтийского банка Олег Шигаев, которому грозит экстрадиция из Швейцарии в Россию, объявил голодовку, сообщает издание Tribune de Genève (TdG).
В Швейцарии пройдет неделя вакцинацииПо мнению правительства страны, вакцинация продвигается слишком медленными темпами, поэтому Федеральный совет решил, в сотрудничестве с кантонами, начать целенаправленную прививочную кампанию.
В «Новый свет» с Оксаной Лынив24 и 25 октября за пульт Оркестра Романдской Швейцарии впервые встанет украинский дирижер.
Прорыв в борьбе с Covid-19Таблетка от коронавируса, новые нейтрализующие SARS-CoV-2 антитела, возможная дискриминация перенесших инфекцию – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.
Журналист, как воин-миротворецКраткое сообщение Нашей Газеты о присуждении Нобелевской премии мира российскому журналисту Дмитрию Муратову побило рекорд «лайков» на странице издания в Фэйсбуке и спровоцировало дискуссию.
Где в Швейцарии лучше всего жить?В городах с высоким качеством жизни, привлекательными рабочими местами, школами и возможностями для отдыха! Рейтинг из 936 швейцарских муниципалитетов, составленный Handelszeitung на основе этих критериев, возглавила цугская коммуна Риш.