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среда, 20 октября 2021 года   

18.10.2021 - 20:13Российский банкир объявил голодовку в Женеве

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Политика

Лучше смерть в Швейцарии, чем тюрьма в России?

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Бывший президент Балтийского банка Олег Шигаев, которому грозит экстрадиция из Швейцарии в Россию, объявил голодовку, сообщает издание Tribune de Genève (TdG).

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Медицинская сеть Swiss Medical Network представляет отделение, открывшееся в Клинике Больё.

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