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вторник, 19 октября 2021 года   

Российский банкир объявил голодовку в Женеве

18.10.2021 - 20:13

Скриншот TdG

Бывший президент Балтийского банка Олег Шигаев, которому грозит экстрадиция из Швейцарии в Россию, объявил голодовку, сообщает издание Tribune de Genève.

Мужчина не ел с момента своего задержания в Женеве, то есть с 13 сентября. Кроме того, он подписал предварительное распоряжение, запрещающее принудительное кормление. Он уже потерял более 20 кг и слабеет с каждым днем, отмечает TdG. Шигаев убежден, что возращение домой означает для него смертный приговор, и говорит, что предпочел бы умереть в Конфедерации, чем в России.

В России банкир заочно дважды арестован по обвинениям в крупном мошенничестве, хищении и отмывании средств. Сам Шигаев считает, что стал жертвой рейда, так как не сотрудничал с петербургскими олигархами. Подробнее читайте в нашем материале в среду.

 

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