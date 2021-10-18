Российский банкир объявил голодовку в Женеве

Бывший президент Балтийского банка Олег Шигаев, которому грозит экстрадиция из Швейцарии в Россию, объявил голодовку, сообщает издание Tribune de Genève.
Мужчина не ел с момента своего задержания в Женеве, то есть с 13 сентября. Кроме того, он подписал предварительное распоряжение, запрещающее принудительное кормление. Он уже потерял более 20 кг и слабеет с каждым днем, отмечает TdG. Шигаев убежден, что возращение домой означает для него смертный приговор, и говорит, что предпочел бы умереть в Конфедерации, чем в России.
В России банкир заочно дважды арестован по обвинениям в крупном мошенничестве, хищении и отмывании средств. Сам Шигаев считает, что стал жертвой рейда, так как не сотрудничал с петербургскими олигархами. Подробнее читайте в нашем материале в среду.
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Где в Швейцарии лучше всего жить?В городах с высоким качеством жизни, привлекательными рабочими местами, школами и возможностями для отдыха! Рейтинг из 936 швейцарских муниципалитетов, составленный Handelszeitung на основе этих критериев, возглавила цугская коммуна Риш.
Прорыв в борьбе с Covid-19Таблетка от коронавируса, новые нейтрализующие SARS-CoV-2 антитела, возможная дискриминация перенесших инфекцию – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.
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