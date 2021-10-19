Главное на сегодня.
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Политика
Фредерик Паулсен против Tamedia – 0:1Надежда Сикорская, Цюрих
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Окружной суд Цюриха отклонил иск проживающего в кантоне Во шведского миллиардера и постановил, что публикации Tamedia не могут рассматриваться как кампания против него.
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Жизнь в Швейцарии
Приговоры и сеть джихадистовЛейла Бабаева, Париж-Женева
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14 октября в Париже бывшего женевского таксиста приговорили к 7 годам тюремного заключения за террористическую деятельность. Его признали виновным в формировании франко-швейцарской сети джихадистов и их подготовке к отправке в Сирию, информирует телерадиокомпания RTS.
Где в Швейцарии лучше всего жить?В городах с высоким качеством жизни, привлекательными рабочими местами, школами и возможностями для отдыха! Рейтинг из 936 швейцарских муниципалитетов, составленный Handelszeitung на основе этих критериев, возглавила цугская коммуна Риш.
Прорыв в борьбе с Covid-19Таблетка от коронавируса, новые нейтрализующие SARS-CoV-2 антитела, возможная дискриминация перенесших инфекцию – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.
В Швейцарии пройдет неделя вакцинацииПо мнению правительства страны, вакцинация продвигается слишком медленными темпами, поэтому Федеральный совет решил, в сотрудничестве с кантонами, начать целенаправленную прививочную кампанию.
Где в Швейцарии лучше всего жить?В городах с высоким качеством жизни, привлекательными рабочими местами, школами и возможностями для отдыха! Рейтинг из 936 швейцарских муниципалитетов, составленный Handelszeitung на основе этих критериев, возглавила цугская коммуна Риш.
Прорыв в борьбе с Covid-19Таблетка от коронавируса, новые нейтрализующие SARS-CoV-2 антитела, возможная дискриминация перенесших инфекцию – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.
Журналист, как воин-миротворецКраткое сообщение Нашей Газеты о присуждении Нобелевской премии мира российскому журналисту Дмитрию Муратову побило рекорд «лайков» на странице издания в Фэйсбуке и спровоцировало дискуссию.