Главное на сегодня.
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Политика
Журналист, как воин-миротворецНадежда Сикорская, Женева
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Краткое сообщение Нашей Газеты о присуждении Нобелевской премии мира российскому журналисту Дмитрию Муратову побило рекорд «лайков» на странице издания в Фэйсбуке и спровоцировало дискуссию.
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Здоровье
Онкология в ШвейцарииЗаррина Салимова, Берн
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Число больных раком увеличивается в связи со старением населения. Тем не менее, риск летального исхода при этом диагнозе снижается как для мужчин, так и для женщин – таковы некоторые выводы нового доклада об онкологических заболеваниях в Конфедерации.
Где в Швейцарии лучше всего жить?В городах с высоким качеством жизни, привлекательными рабочими местами, школами и возможностями для отдыха! Рейтинг из 936 швейцарских муниципалитетов, составленный Handelszeitung на основе этих критериев, возглавила цугская коммуна Риш.
Прорыв в борьбе с Covid-19Таблетка от коронавируса, новые нейтрализующие SARS-CoV-2 антитела, возможная дискриминация перенесших инфекцию – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.
В Швейцарии пройдет неделя вакцинацииПо мнению правительства страны, вакцинация продвигается слишком медленными темпами, поэтому Федеральный совет решил, в сотрудничестве с кантонами, начать целенаправленную прививочную кампанию.
Приложение для подготовки к тесту на натурализациюКантон Во разместил на своем сайте два интерактивных инструмента для тренировки к тесту на базовые знания о Швейцарии в рамках процедуры получения гражданства. Приложениями могут воспользоваться все, кто интересуется историей Конфедерации и кантона.
Где в Швейцарии лучше всего жить?В городах с высоким качеством жизни, привлекательными рабочими местами, школами и возможностями для отдыха! Рейтинг из 936 швейцарских муниципалитетов, составленный Handelszeitung на основе этих критериев, возглавила цугская коммуна Риш.
Прорыв в борьбе с Covid-19Таблетка от коронавируса, новые нейтрализующие SARS-CoV-2 антитела, возможная дискриминация перенесших инфекцию – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.