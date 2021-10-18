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понедельник, 18 октября 2021 года   

Главное на сегодня.
Политика

Журналист, как воин-миротворец

Надежда Сикорская, Женева

Краткое сообщение Нашей Газеты о присуждении Нобелевской премии мира российскому журналисту Дмитрию Муратову побило рекорд «лайков» на странице издания в Фэйсбуке и спровоцировало дискуссию.

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Здоровье

Онкология в Швейцарии

Заррина Салимова, Берн

Число больных раком увеличивается в связи со старением населения. Тем не менее, риск летального исхода при этом диагнозе снижается как для мужчин, так и для женщин – таковы некоторые выводы нового доклада об онкологических заболеваниях в Конфедерации.

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понедельник, 18 октября 2021 года
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Где в Швейцарии лучше всего жить?

 В городах с высоким качеством жизни, привлекательными рабочими местами, школами и возможностями для отдыха! Рейтинг из 936 швейцарских муниципалитетов, составленный Handelszeitung на основе этих критериев, возглавила цугская коммуна Риш.

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Прорыв в борьбе с Covid-19

 Таблетка от коронавируса, новые нейтрализующие SARS-CoV-2 антитела, возможная дискриминация перенесших инфекцию – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.

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В Швейцарии пройдет неделя вакцинации

 По мнению правительства страны, вакцинация продвигается слишком медленными темпами, поэтому Федеральный совет решил, в сотрудничестве с кантонами, начать целенаправленную прививочную кампанию.

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Где в Швейцарии лучше всего жить?

 В городах с высоким качеством жизни, привлекательными рабочими местами, школами и возможностями для отдыха! Рейтинг из 936 швейцарских муниципалитетов, составленный Handelszeitung на основе этих критериев, возглавила цугская коммуна Риш.

Всего просмотров: 3,315

Прорыв в борьбе с Covid-19

 Таблетка от коронавируса, новые нейтрализующие SARS-CoV-2 антитела, возможная дискриминация перенесших инфекцию – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.

Всего просмотров: 2,016
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