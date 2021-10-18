Здоровье

Заррина Салимова, Берн

Число больных раком увеличивается в связи со старением населения. Тем не менее, риск летального исхода при этом диагнозе снижается как для мужчин, так и для женщин – таковы некоторые выводы нового доклада об онкологических заболеваниях в Конфедерации.