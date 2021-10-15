В последние дни стало известно сразу о нескольких случаях использования фальшивых «санитарных паспортов». Полиция кантона Во начала расследование дел, связанных с выдачей сертификатов людям, не сдавшим тест и не прошедшим вакцинацию от коронавируса. А в кантоне Женева за аналогичные правонарушения были арестованы четыре человека.