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пятница, 15 октября 2021 года   

Главное на сегодня.
Культура

В «Новый свет» с Оксаной Лынив

Надежда Сикорская, Женева

24 и 25 октября за пульт Оркестра Романдской Швейцарии впервые встанет украинский дирижер.

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Здоровье

В Швейцарии пройдет неделя вакцинации

Заррина Салимова, Берн

По мнению правительства страны, вакцинация продвигается слишком медленными темпами, поэтому Федеральный совет решил, в сотрудничестве с кантонами, начать целенаправленную прививочную кампанию.

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понедельник, 18 октября 2021 года
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Где в Швейцарии лучше всего жить?

 В городах с высоким качеством жизни, привлекательными рабочими местами, школами и возможностями для отдыха! Рейтинг из 936 швейцарских муниципалитетов, составленный Handelszeitung на основе этих критериев, возглавила цугская коммуна Риш.

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Прорыв в борьбе с Covid-19

 Таблетка от коронавируса, новые нейтрализующие SARS-CoV-2 антитела, возможная дискриминация перенесших инфекцию – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.

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Поддельные Covid-сертификаты в Швейцарии

 В последние дни стало известно сразу о нескольких случаях использования фальшивых «санитарных паспортов». Полиция кантона Во начала расследование дел, связанных с выдачей сертификатов людям, не сдавшим тест и не прошедшим вакцинацию от коронавируса. А в кантоне Женева за аналогичные правонарушения были арестованы четыре человека.

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 Таблетка от коронавируса, новые нейтрализующие SARS-CoV-2 антитела, возможная дискриминация перенесших инфекцию – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.

Всего просмотров: 1,546

Приложение для подготовки к тесту на натурализацию

 Кантон Во разместил на своем сайте два интерактивных инструмента для тренировки к тесту на базовые знания о Швейцарии в рамках процедуры получения гражданства. Приложениями могут воспользоваться все, кто интересуется историей Конфедерации и кантона.

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