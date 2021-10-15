Главное на сегодня.
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Культура
В «Новый свет» с Оксаной ЛынивНадежда Сикорская, Женева
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24 и 25 октября за пульт Оркестра Романдской Швейцарии впервые встанет украинский дирижер.
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Здоровье
В Швейцарии пройдет неделя вакцинацииЗаррина Салимова, Берн
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По мнению правительства страны, вакцинация продвигается слишком медленными темпами, поэтому Федеральный совет решил, в сотрудничестве с кантонами, начать целенаправленную прививочную кампанию.
Где в Швейцарии лучше всего жить?В городах с высоким качеством жизни, привлекательными рабочими местами, школами и возможностями для отдыха! Рейтинг из 936 швейцарских муниципалитетов, составленный Handelszeitung на основе этих критериев, возглавила цугская коммуна Риш.
Прорыв в борьбе с Covid-19Таблетка от коронавируса, новые нейтрализующие SARS-CoV-2 антитела, возможная дискриминация перенесших инфекцию – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.
Поддельные Covid-сертификаты в ШвейцарииВ последние дни стало известно сразу о нескольких случаях использования фальшивых «санитарных паспортов». Полиция кантона Во начала расследование дел, связанных с выдачей сертификатов людям, не сдавшим тест и не прошедшим вакцинацию от коронавируса. А в кантоне Женева за аналогичные правонарушения были арестованы четыре человека.
Где в Швейцарии лучше всего жить?В городах с высоким качеством жизни, привлекательными рабочими местами, школами и возможностями для отдыха! Рейтинг из 936 швейцарских муниципалитетов, составленный Handelszeitung на основе этих критериев, возглавила цугская коммуна Риш.
Прорыв в борьбе с Covid-19Таблетка от коронавируса, новые нейтрализующие SARS-CoV-2 антитела, возможная дискриминация перенесших инфекцию – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.
Приложение для подготовки к тесту на натурализациюКантон Во разместил на своем сайте два интерактивных инструмента для тренировки к тесту на базовые знания о Швейцарии в рамках процедуры получения гражданства. Приложениями могут воспользоваться все, кто интересуется историей Конфедерации и кантона.