Главное на сегодня.
|
Жизнь в Швейцарии
Где в Швейцарии лучше всего жить?Заррина Салимова, Риш
подробнее
В городах с высоким качеством жизни, привлекательными рабочими местами, школами и возможностями для отдыха! Рейтинг из 936 швейцарских муниципалитетов, составленный Handelszeitung на основе этих критериев, возглавила цугская коммуна Риш.
|
Образование и наука
Нейротехнологии и этикаЛейла Бабаева, Цюрих
подробнее
В будущем, вероятно, с помощью нейротехнологий можно будет читать мысли и даже их контролировать. Но сегодня исследователи расходятся во мнениях о том, нужно ли сформулировать новые права человека в этой области.
Прорыв в борьбе с Covid-19Таблетка от коронавируса, новые нейтрализующие SARS-CoV-2 антитела, возможная дискриминация перенесших инфекцию – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.
Поддельные Covid-сертификаты в ШвейцарииВ последние дни стало известно сразу о нескольких случаях использования фальшивых «санитарных паспортов». Полиция кантона Во начала расследование дел, связанных с выдачей сертификатов людям, не сдавшим тест и не прошедшим вакцинацию от коронавируса. А в кантоне Женева за аналогичные правонарушения были арестованы четыре человека.
Валерий Гергиев и Даниил Трифонов в Виктория-холлеЗнаменитые исполнители представят женевской публике программу из произведений Дебюсси, Рахманинова и Берлиоза.
Поддельные Covid-сертификаты в ШвейцарииВ последние дни стало известно сразу о нескольких случаях использования фальшивых «санитарных паспортов». Полиция кантона Во начала расследование дел, связанных с выдачей сертификатов людям, не сдавшим тест и не прошедшим вакцинацию от коронавируса. А в кантоне Женева за аналогичные правонарушения были арестованы четыре человека.
Где в Швейцарии лучше всего жить?В городах с высоким качеством жизни, привлекательными рабочими местами, школами и возможностями для отдыха! Рейтинг из 936 швейцарских муниципалитетов, составленный Handelszeitung на основе этих критериев, возглавила цугская коммуна Риш.
Приложение для подготовки к тесту на натурализациюКантон Во разместил на своем сайте два интерактивных инструмента для тренировки к тесту на базовые знания о Швейцарии в рамках процедуры получения гражданства. Приложениями могут воспользоваться все, кто интересуется историей Конфедерации и кантона.