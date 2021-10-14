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четверг, 14 октября 2021 года   

Главное на сегодня.
Жизнь в Швейцарии

Где в Швейцарии лучше всего жить?

Заррина Салимова, Риш

В городах с высоким качеством жизни, привлекательными рабочими местами, школами и возможностями для отдыха! Рейтинг из 936 швейцарских муниципалитетов, составленный Handelszeitung на основе этих критериев, возглавила цугская коммуна Риш.

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Образование и наука

Нейротехнологии и этика

Лейла Бабаева, Цюрих

В будущем, вероятно, с помощью нейротехнологий можно будет читать мысли и даже их контролировать. Но сегодня исследователи расходятся во мнениях о том, нужно ли сформулировать новые права человека в этой области.

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понедельник, 18 октября 2021 года
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Прорыв в борьбе с Covid-19

 Таблетка от коронавируса, новые нейтрализующие SARS-CoV-2 антитела, возможная дискриминация перенесших инфекцию – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.

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Поддельные Covid-сертификаты в Швейцарии

 В последние дни стало известно сразу о нескольких случаях использования фальшивых «санитарных паспортов». Полиция кантона Во начала расследование дел, связанных с выдачей сертификатов людям, не сдавшим тест и не прошедшим вакцинацию от коронавируса. А в кантоне Женева за аналогичные правонарушения были арестованы четыре человека.

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Валерий Гергиев и Даниил Трифонов в Виктория-холле

 Знаменитые исполнители представят женевской публике программу из произведений Дебюсси, Рахманинова и Берлиоза.

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Поддельные Covid-сертификаты в Швейцарии

 В последние дни стало известно сразу о нескольких случаях использования фальшивых «санитарных паспортов». Полиция кантона Во начала расследование дел, связанных с выдачей сертификатов людям, не сдавшим тест и не прошедшим вакцинацию от коронавируса. А в кантоне Женева за аналогичные правонарушения были арестованы четыре человека.

Всего просмотров: 1,301

Где в Швейцарии лучше всего жить?

 В городах с высоким качеством жизни, привлекательными рабочими местами, школами и возможностями для отдыха! Рейтинг из 936 швейцарских муниципалитетов, составленный Handelszeitung на основе этих критериев, возглавила цугская коммуна Риш.

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Приложение для подготовки к тесту на натурализацию

 Кантон Во разместил на своем сайте два интерактивных инструмента для тренировки к тесту на базовые знания о Швейцарии в рамках процедуры получения гражданства. Приложениями могут воспользоваться все, кто интересуется историей Конфедерации и кантона.

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