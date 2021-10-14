Образование и наука Нейротехнологии и этика Лейла Бабаева, Цюрих В будущем, вероятно, с помощью нейротехнологий можно будет читать мысли и даже их контролировать. Но сегодня исследователи расходятся во мнениях о том, нужно ли сформулировать новые права человека в этой области. подробнее