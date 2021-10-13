Главное на сегодня.
|
Здоровье
Прорыв в борьбе с Covid-19Заррина Салимова, Берн-Лозанна
подробнее
Таблетка от коронавируса, новые нейтрализующие SARS-CoV-2 антитела, возможная дискриминация перенесших инфекцию – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.
|
Жизнь в Швейцарии
Швейцария и ее героиЛейла Бабаева, Швиц
подробнее
Сегодня Центральная Швейцария, которая несколько веков назад стала основой будущей Конфедерации, воспринимает своих национальных героев не так, как 20-30 лет назад. При этом мифы о легендарных персонажах по-прежнему используются для привлечения туристов и, как это ни парадоксально, в политических дебатах.
Сокращение населения планеты и ШвейцарияВ одном из исследований, опубликованных в журнале «The Lancet», говорится об уменьшении численности населения мира с 2064 года и снижении количества жителей более чем на 50% в двадцати странах, включая Японию, Испанию, Италию, Португалию и Таиланд. Что ждет Швейцарию?
Поддельные Covid-сертификаты в ШвейцарииВ последние дни стало известно сразу о нескольких случаях использования фальшивых «санитарных паспортов». Полиция кантона Во начала расследование дел, связанных с выдачей сертификатов людям, не сдавшим тест и не прошедшим вакцинацию от коронавируса. А в кантоне Женева за аналогичные правонарушения были арестованы четыре человека.
Донорство органов: смена парадигмы в Швейцарии?Парламент Конфедерации одобрил принцип предполагаемого согласия: люди, не желающие жертвовать свои органы после смерти, в будущем должны прямо заявлять об этом. Параллельно родственники должны иметь возможность отказаться от донорства органов.
Референдум 26 сентября: и «да», и «нет»На очередном всенародном голосовании жители Швейцарии выразили свое мнение о «браке для всех» и об «Инициативе 99%».
Поддельные Covid-сертификаты в ШвейцарииВ последние дни стало известно сразу о нескольких случаях использования фальшивых «санитарных паспортов». Полиция кантона Во начала расследование дел, связанных с выдачей сертификатов людям, не сдавшим тест и не прошедшим вакцинацию от коронавируса. А в кантоне Женева за аналогичные правонарушения были арестованы четыре человека.
Приложение для подготовки к тесту на натурализациюКантон Во разместил на своем сайте два интерактивных инструмента для тренировки к тесту на базовые знания о Швейцарии в рамках процедуры получения гражданства. Приложениями могут воспользоваться все, кто интересуется историей Конфедерации и кантона.