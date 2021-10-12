Жизнь в Швейцарии Швейцария и ее герои Лейла Бабаева, Швиц Сегодня Центральная Швейцария, которая несколько веков назад стала основой будущей Конфедерации, воспринимает своих национальных героев не так, как 20-30 лет назад. При этом мифы о легендарных персонажах по-прежнему используются для привлечения туристов и, как это ни парадоксально, в политических дебатах. подробнее