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среда, 13 октября 2021 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Прорыв в борьбе с Covid-19

Заррина Салимова, Берн-Лозанна

Таблетка от коронавируса, новые нейтрализующие SARS-CoV-2 антитела, возможная дискриминация перенесших инфекцию – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.

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Жизнь в Швейцарии

Швейцария и ее герои

Лейла Бабаева, Швиц

Сегодня Центральная Швейцария, которая несколько веков назад стала основой будущей Конфедерации, воспринимает своих национальных героев не так, как 20-30 лет назад. При этом мифы о легендарных персонажах по-прежнему используются для привлечения туристов и, как это ни парадоксально, в политических дебатах.

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понедельник, 18 октября 2021 года
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Сокращение населения планеты и Швейцария

 В одном из исследований, опубликованных в журнале «The Lancet», говорится об уменьшении численности населения мира с 2064 года и снижении количества жителей более чем на 50% в двадцати странах, включая Японию, Испанию, Италию, Португалию и Таиланд. Что ждет Швейцарию?

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Поддельные Covid-сертификаты в Швейцарии

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Приложение для подготовки к тесту на натурализацию

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