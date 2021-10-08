Дмитрий Муратов – лауреат Нобелевской премии мира

Сегодня в Осло были объявлены лауреаты Нобелевской премии мира – ими стали главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.

Премия присуждена журналистам «за их мужественную борьбу за свободу слова на Филиппинах и в России». Норвежский Нобелевский комитет подчеркивает в своем заявлении, что Муратов и Ресса «являются представителями всех журналистов, отстаивающих этот идеал в мире, в котором демократия и свобода прессы сталкиваются со все более неблагоприятными условиями».

Дмитрий Андреевич Муратов на протяжении десятилетий защищал свободу слова в России, сообщается на сайте Нобелевской премии. В 1993 году он был одним из основателей независимого издания «Новая газета», а в 1995 году стал его главным редактором. Газета отличается принципиально критическим отношением к власти и публикует статьи на самые разные темы – от коррупции, насилия со стороны полиции, незаконных арестов, мошенничества на выборах и «фабрик троллей» до использования российских вооруженных сил как внутри страны, так и за ее пределами.

С момента основания газеты были убиты шесть ее журналистов, включая Анну Политковскую, которая писала разоблачительные статьи о войне в Чечне, отмечает Нобелевский комитет. Несмотря на убийства и угрозы, Муратов не отказался от независимой политики газеты и последовательно отстаивал право журналистов писать о чем угодно и как угодно, при условии соблюдения профессиональных и этических норм журналистики.

Редакция Нашей Газеты поздравляет нашего коллегу Дмитрия Муратова с получением Нобелевской премии мира и желает дальнейших успехов!