Дмитрий Муратов – лауреат Нобелевской премии мира

Сегодня в Осло были объявлены лауреаты Нобелевской премии мира – ими стали главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.
Премия присуждена журналистам «за их мужественную борьбу за свободу слова на Филиппинах и в России». Норвежский Нобелевский комитет подчеркивает в своем заявлении, что Муратов и Ресса «являются представителями всех журналистов, отстаивающих этот идеал в мире, в котором демократия и свобода прессы сталкиваются со все более неблагоприятными условиями».
Дмитрий Андреевич Муратов на протяжении десятилетий защищал свободу слова в России, сообщается на сайте Нобелевской премии. В 1993 году он был одним из основателей независимого издания «Новая газета», а в 1995 году стал его главным редактором. Газета отличается принципиально критическим отношением к власти и публикует статьи на самые разные темы – от коррупции, насилия со стороны полиции, незаконных арестов, мошенничества на выборах и «фабрик троллей» до использования российских вооруженных сил как внутри страны, так и за ее пределами.
С момента основания газеты были убиты шесть ее журналистов, включая Анну Политковскую, которая писала разоблачительные статьи о войне в Чечне, отмечает Нобелевский комитет. Несмотря на убийства и угрозы, Муратов не отказался от независимой политики газеты и последовательно отстаивал право журналистов писать о чем угодно и как угодно, при условии соблюдения профессиональных и этических норм журналистики.
Редакция Нашей Газеты поздравляет нашего коллегу Дмитрия Муратова с получением Нобелевской премии мира и желает дальнейших успехов!
Журналисты открыли ящик ПандорыПосле Swiss Leaks, Luxembourg Leaks и Panama Papers мир потрясла публикация результатов расследования под названием Pandora Papers об оффшорах глав государств и чиновников. Авторы упоминают известных личностей из России, Украины и других стран.
50 франков за каждого вакцинированного?Швейцарское правительство приняло решение сделать тесты для получения Covid-сертификатов платными после 10 октября и предложило денежно поощрять тех, кому удается убедить других сделать прививку от Covid-19.
Клиника Женолье против рака грудиОктябрь проходит под знаком розовой ленты, международного символа организаций и частных лиц, поддерживающих программу борьбы против рака молочной железы.
Приложение для подготовки к тесту на натурализациюКантон Во разместил на своем сайте два интерактивных инструмента для тренировки к тесту на базовые знания о Швейцарии в рамках процедуры получения гражданства. Приложениями могут воспользоваться все, кто интересуется историей Конфедерации и кантона.
Референдум 26 сентября: и «да», и «нет»На очередном всенародном голосовании жители Швейцарии выразили свое мнение о «браке для всех» и об «Инициативе 99%».
Сколько стоит обучение в Швейцарии?Плата за семестр в швейцарских университетах варьируется от кантона к кантону, причем в некоторых учебных заведениях иностранные студенты вынуждены платить больше, чем их швейцарские сверстники.