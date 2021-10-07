Главное на сегодня.
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Здоровье
Донорство органов: смена парадигмы в Швейцарии?Заррина Салимова, Берн
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Парламент Конфедерации одобрил принцип предполагаемого согласия: люди, не желающие жертвовать свои органы после смерти, в будущем должны прямо заявлять об этом. Параллельно родственники должны иметь возможность отказаться от донорства органов.
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Жизнь в Швейцарии
Сокращение населения планеты и ШвейцарияЛейла Бабаева, Женева-Берн-Лозанна
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В одном из исследований, опубликованных в журнале «The Lancet», говорится об уменьшении численности населения мира с 2064 года и снижении количества жителей более чем на 50% в двадцати странах, включая Японию, Испанию, Италию, Португалию и Таиланд. Что ждет Швейцарию?
Закон о Covid-19 как яблоко раздора28 ноября граждане Швейцарии будут голосовать по поправке к закону о Covid-19 от 19 марта 2021 года. По мнению комитета по проведению референдума, пересмотр этого закона вносит раскол в швейцарское общество и ведет к массовому наблюдению за каждым.
Журналисты открыли ящик ПандорыПосле Swiss Leaks, Luxembourg Leaks и Panama Papers мир потрясла публикация результатов расследования под названием Pandora Papers об оффшорах глав государств и чиновников. Авторы упоминают известных личностей из России, Украины и других стран.
Теодор Курентзис и musicAeterna в резиденции в ЛюцернеКак здорово, что свою первую международную резиденцию знаменитый дирижер решил провести именно в Швейцарии! В программе – концерты, мастер-классы, показы фильмов, выставка, дискуссии…
Сколько стоит обучение в Швейцарии?Плата за семестр в швейцарских университетах варьируется от кантона к кантону, причем в некоторых учебных заведениях иностранные студенты вынуждены платить больше, чем их швейцарские сверстники.
Приложение для подготовки к тесту на натурализациюКантон Во разместил на своем сайте два интерактивных инструмента для тренировки к тесту на базовые знания о Швейцарии в рамках процедуры получения гражданства. Приложениями могут воспользоваться все, кто интересуется историей Конфедерации и кантона.
Референдум 26 сентября: и «да», и «нет»На очередном всенародном голосовании жители Швейцарии выразили свое мнение о «браке для всех» и об «Инициативе 99%».