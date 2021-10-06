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среда, 6 октября 2021 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Клиника Женолье против рака груди

НГ, Женолье

Октябрь проходит под знаком розовой ленты, международного символа организаций и частных лиц, поддерживающих программу борьбы против рака молочной железы

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Швейцарский стиль

Куртка из куртки, сделанной из другой куртки

Заррина Салимова, Дюбендорф

Исследователи Федеральной лаборатории материаловедения (EMPA) испытали спортивную курку из переработанных материалов, чтобы оценить ее воздействие на окружающую среду.

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