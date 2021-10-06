Препарат будет доставлен на этой неделе, а кантоны получат дозы в начале следующей. Вакцина рекомендуется всем лицам старше 18 лет, которые не могут быть привиты препаратами на основе мРНК-технологии по медицинским показаниям или сами отказываются от вакцинации ими.