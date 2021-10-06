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Здоровье
Клиника Женолье против рака грудиНГ, Женолье
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Октябрь проходит под знаком розовой ленты, международного символа организаций и частных лиц, поддерживающих программу борьбы против рака молочной железы.
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Куртка из куртки, сделанной из другой курткиЗаррина Салимова, Дюбендорф
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Исследователи Федеральной лаборатории материаловедения (EMPA) испытали спортивную курку из переработанных материалов, чтобы оценить ее воздействие на окружающую среду.
Закон о Covid-19 как яблоко раздора28 ноября граждане Швейцарии будут голосовать по поправке к закону о Covid-19 от 19 марта 2021 года. По мнению комитета по проведению референдума, пересмотр этого закона вносит раскол в швейцарское общество и ведет к массовому наблюдению за каждым.
150 000 доз вакцины Johnson & Johnson для ШвейцарииПрепарат будет доставлен на этой неделе, а кантоны получат дозы в начале следующей. Вакцина рекомендуется всем лицам старше 18 лет, которые не могут быть привиты препаратами на основе мРНК-технологии по медицинским показаниям или сами отказываются от вакцинации ими.
Теодор Курентзис и musicAeterna в резиденции в ЛюцернеКак здорово, что свою первую международную резиденцию знаменитый дирижер решил провести именно в Швейцарии! В программе – концерты, мастер-классы, показы фильмов, выставка, дискуссии…
Приложение для подготовки к тесту на натурализациюКантон Во разместил на своем сайте два интерактивных инструмента для тренировки к тесту на базовые знания о Швейцарии в рамках процедуры получения гражданства. Приложениями могут воспользоваться все, кто интересуется историей Конфедерации и кантона.
Референдум 26 сентября: и «да», и «нет»На очередном всенародном голосовании жители Швейцарии выразили свое мнение о «браке для всех» и об «Инициативе 99%».
Сколько стоит обучение в Швейцарии?Плата за семестр в швейцарских университетах варьируется от кантона к кантону, причем в некоторых учебных заведениях иностранные студенты вынуждены платить больше, чем их швейцарские сверстники.