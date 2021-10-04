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Приложение для подготовки к тесту на натурализациюКантон Во разместил на своем сайте два интерактивных инструмента для тренировки к тесту на базовые знания о Швейцарии в рамках процедуры получения гражданства. Приложениями могут воспользоваться все, кто интересуется историей Конфедерации и кантона.
Закон о Covid-19 как яблоко раздора28 ноября граждане Швейцарии будут голосовать по поправке к закону о Covid-19 от 19 марта 2021 года. По мнению комитета по проведению референдума, пересмотр этого закона вносит раскол в швейцарское общество и ведет к массовому наблюдению за каждым.
Стоимость медстраховки снизитсяВ следующем году средний размер ежемесячных страховых взносов уменьшится на 0,2% и составит 315,30 франков. В течение последних десяти лет стоимость страховки увеличивалась в среднем на 2,4% в год.
Референдум 26 сентября: и «да», и «нет»На очередном всенародном голосовании жители Швейцарии выразили свое мнение о «браке для всех» и об «Инициативе 99%».
Сколько стоит обучение в Швейцарии?Плата за семестр в швейцарских университетах варьируется от кантона к кантону, причем в некоторых учебных заведениях иностранные студенты вынуждены платить больше, чем их швейцарские сверстники.
Приложение для подготовки к тесту на натурализациюКантон Во разместил на своем сайте два интерактивных инструмента для тренировки к тесту на базовые знания о Швейцарии в рамках процедуры получения гражданства. Приложениями могут воспользоваться все, кто интересуется историей Конфедерации и кантона.