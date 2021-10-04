28 ноября граждане Швейцарии будут голосовать по поправке к закону о Covid-19 от 19 марта 2021 года. По мнению комитета по проведению референдума, пересмотр этого закона вносит раскол в швейцарское общество и ведет к массовому наблюдению за каждым.