Главное на сегодня.
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Культура
Теодор Курентзис и musicAeterna в резиденции в ЛюцернеmusicAeterna/НГ, Люцерн
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Как здорово, что свою первую международную резиденцию знаменитый дирижер решил провести именно в Швейцарии! В программе – концерты, мастер-классы, показы фильмов, выставка, дискуссии…
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Политика
Закон о Covid-19 как яблоко раздораЗаррина Салимова, Берн
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28 ноября граждане Швейцарии будут голосовать по поправке к закону о Covid-19 от 19 марта 2021 года. По мнению комитета по проведению референдума, пересмотр этого закона вносит раскол в швейцарское общество и ведет к массовому наблюдению за каждым.
Приложение для подготовки к тесту на натурализациюКантон Во разместил на своем сайте два интерактивных инструмента для тренировки к тесту на базовые знания о Швейцарии в рамках процедуры получения гражданства. Приложениями могут воспользоваться все, кто интересуется историей Конфедерации и кантона.
Референдум 26 сентября: и «да», и «нет»На очередном всенародном голосовании жители Швейцарии выразили свое мнение о «браке для всех» и об «Инициативе 99%».
Covid-19 и спор о платных тестах в ШвейцарииФедеральный совет предлагает продлить на десять дней период покрытия расходов на тесты, которые, таким образом, будут бесплатными для всех до 10 октября. Кроме того, люди, которые уже получили первую дозу вакцины, смогут до конца ноября делать анализы бесплатно, чтобы получить Covid-сертификат.
Приложение для подготовки к тесту на натурализациюКантон Во разместил на своем сайте два интерактивных инструмента для тренировки к тесту на базовые знания о Швейцарии в рамках процедуры получения гражданства. Приложениями могут воспользоваться все, кто интересуется историей Конфедерации и кантона.
Сколько стоит обучение в Швейцарии?Плата за семестр в швейцарских университетах варьируется от кантона к кантону, причем в некоторых учебных заведениях иностранные студенты вынуждены платить больше, чем их швейцарские сверстники.
Референдум 26 сентября: и «да», и «нет»На очередном всенародном голосовании жители Швейцарии выразили свое мнение о «браке для всех» и об «Инициативе 99%».