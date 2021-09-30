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Здоровье
150 000 доз вакцины Johnson & Johnson для ШвейцарииЗаррина Салимова, Берн
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Препарат будет доставлен на этой неделе, а кантоны получат дозы в начале следующей. Вакцина рекомендуется всем лицам старше 18 лет, которые не могут быть привиты препаратами на основе мРНК-технологии по медицинским показаниям или сами отказываются от вакцинации ими.
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Здоровье
Швейцарские ученые раскрывают тайны заболеванийЛейла Бабаева, Базель
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Исследователи Базельского университета разработали аналитический метод обнаружения генов, играющих роль в развитии рака, а также нашли способ повысить эффективность лечения лейкемии.
Сколько стоит обучение в Швейцарии?Плата за семестр в швейцарских университетах варьируется от кантона к кантону, причем в некоторых учебных заведениях иностранные студенты вынуждены платить больше, чем их швейцарские сверстники.
Приложение для подготовки к тесту на натурализациюКантон Во разместил на своем сайте два интерактивных инструмента для тренировки к тесту на базовые знания о Швейцарии в рамках процедуры получения гражданства. Приложениями могут воспользоваться все, кто интересуется историей Конфедерации и кантона.
Референдум 26 сентября: и «да», и «нет»На очередном всенародном голосовании жители Швейцарии выразили свое мнение о «браке для всех» и об «Инициативе 99%».
Сколько стоит обучение в Швейцарии?Плата за семестр в швейцарских университетах варьируется от кантона к кантону, причем в некоторых учебных заведениях иностранные студенты вынуждены платить больше, чем их швейцарские сверстники.
Референдум 26 сентября: и «да», и «нет»На очередном всенародном голосовании жители Швейцарии выразили свое мнение о «браке для всех» и об «Инициативе 99%».
Приложение для подготовки к тесту на натурализациюКантон Во разместил на своем сайте два интерактивных инструмента для тренировки к тесту на базовые знания о Швейцарии в рамках процедуры получения гражданства. Приложениями могут воспользоваться все, кто интересуется историей Конфедерации и кантона.