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четверг, 30 сентября 2021 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

150 000 доз вакцины Johnson & Johnson для Швейцарии

Заррина Салимова, Берн

Препарат будет доставлен на этой неделе, а кантоны получат дозы в начале следующей. Вакцина рекомендуется всем лицам старше 18 лет, которые не могут быть привиты препаратами на основе мРНК-технологии по медицинским показаниям или сами отказываются от вакцинации ими.

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Здоровье

Швейцарские ученые раскрывают тайны заболеваний

Лейла Бабаева, Базель

Исследователи Базельского университета разработали аналитический метод обнаружения генов, играющих роль в развитии рака, а также нашли способ повысить эффективность лечения лейкемии.

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воскресенье, 31 октября 2021 года
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Сколько стоит обучение в Швейцарии?

 Плата за семестр в швейцарских университетах варьируется от кантона к кантону, причем в некоторых учебных заведениях иностранные студенты вынуждены платить больше, чем их швейцарские сверстники.

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Сколько стоит обучение в Швейцарии?

 Плата за семестр в швейцарских университетах варьируется от кантона к кантону, причем в некоторых учебных заведениях иностранные студенты вынуждены платить больше, чем их швейцарские сверстники.

Всего просмотров: 2,112

Референдум 26 сентября: и «да», и «нет»

 На очередном всенародном голосовании жители Швейцарии выразили свое мнение о «браке для всех» и об «Инициативе 99%».

Всего просмотров: 1,586

Приложение для подготовки к тесту на натурализацию

 Кантон Во разместил на своем сайте два интерактивных инструмента для тренировки к тесту на базовые знания о Швейцарии в рамках процедуры получения гражданства. Приложениями могут воспользоваться все, кто интересуется историей Конфедерации и кантона.

Всего просмотров: 1,927
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