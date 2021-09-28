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среда, 29 сентября 2021 года   

Главное на сегодня.
Культура

Десять свечек ассоциации Avetis

Надежда Сикорская, Женева

Родившаяся в Женеве ассоциация поддержки армянской культуры отмечает юбилей. С днем рождения!

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Здоровье

Стоимость медстраховки снизится

Заррина Салимова, Берн

В следующем году средний размер ежемесячных страховых взносов уменьшится на 0,2% и составит 315,30 франков. В течение последних десяти лет стоимость страховки увеличивалась в среднем на 2,4% в год.

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воскресенье, 31 октября 2021 года
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Сколько стоит обучение в Швейцарии?

 Плата за семестр в швейцарских университетах варьируется от кантона к кантону, причем в некоторых учебных заведениях иностранные студенты вынуждены платить больше, чем их швейцарские сверстники.

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 Кантон Во разместил на своем сайте два интерактивных инструмента для тренировки к тесту на базовые знания о Швейцарии в рамках процедуры получения гражданства. Приложениями могут воспользоваться все, кто интересуется историей Конфедерации и кантона.

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Референдум 26 сентября: и «да», и «нет»

 На очередном всенародном голосовании жители Швейцарии выразили свое мнение о «браке для всех» и об «Инициативе 99%».

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 Кантон Во разместил на своем сайте два интерактивных инструмента для тренировки к тесту на базовые знания о Швейцарии в рамках процедуры получения гражданства. Приложениями могут воспользоваться все, кто интересуется историей Конфедерации и кантона.

Всего просмотров: 1,626

Референдум 26 сентября: и «да», и «нет»

 На очередном всенародном голосовании жители Швейцарии выразили свое мнение о «браке для всех» и об «Инициативе 99%».

Всего просмотров: 1,444

Сколько стоит обучение в Швейцарии?

 Плата за семестр в швейцарских университетах варьируется от кантона к кантону, причем в некоторых учебных заведениях иностранные студенты вынуждены платить больше, чем их швейцарские сверстники.

Всего просмотров: 2,057
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