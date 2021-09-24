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пятница, 24 сентября 2021 года   

Главное на сегодня.
Политика

Россияне в Швейцарии – за Коммунистическую партию?

НГ, Женева

Таков неожиданный вывод прошедших в прошлое воскресенье выборов в Государственную Думу.

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Образование и наука

Сколько стоит обучение в Швейцарии?

Заррина Салимова, Берн

Плата за семестр в швейцарских университетах варьируется от кантона к кантону, причем в некоторых учебных заведениях иностранные студенты вынуждены платить больше, чем их швейцарские сверстники.

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воскресенье, 31 октября 2021 года
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