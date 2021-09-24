Образование и наука Сколько стоит обучение в Швейцарии? Заррина Салимова, Берн Плата за семестр в швейцарских университетах варьируется от кантона к кантону, причем в некоторых учебных заведениях иностранные студенты вынуждены платить больше, чем их швейцарские сверстники. подробнее