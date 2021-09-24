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Политика
Россияне в Швейцарии – за Коммунистическую партию?НГ, Женева
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Таков неожиданный вывод прошедших в прошлое воскресенье выборов в Государственную Думу.
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Образование и наука
Сколько стоит обучение в Швейцарии?Заррина Салимова, Берн
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Плата за семестр в швейцарских университетах варьируется от кантона к кантону, причем в некоторых учебных заведениях иностранные студенты вынуждены платить больше, чем их швейцарские сверстники.
Более строгие правила въезда в ШвейцариюС 20 сентября, люди, не прошедшие вакцинацию или не перенесшие инфекцию, по прибытии в Швейцарию должны предъявлять отрицательный результат теста на Covid-19 и повторять процедуру через четыре-семь дней.
Шафа Ниязова - "наша" беженка в ЦюрихеВ редакцию Нашей Газеты обратилась беженка из Баку с просьбой поделиться с читателями ее рассказом о том, как нелегко приходится попавшим в Конфедерацию мигрантам – выходцам из бывшего СССР.
Богатые в ШвейцарииПроходят годы, мир сталкивается с кризисами, борется с болезнями, принимаются новые законы, а в Швейцарии по-прежнему растет объем финансовых активов. О том, что нового в этой сфере, читайте в нашей статье.
Covid-19: Вакцинация будущих матерей в ШвейцарииФедеральное управление здравоохранения и Федеральная комиссия по вакцинации рекомендуют беременным женщинам делать прививки от коронавируса, начиная со второго триместра беременности. Женщины, кормящие грудью, также могут быть вакцинированы.
«Война и мир». После премьерыНе скучно и зрелищно. Таковы наши главные впечатления от просмотра исторического музыкального полотна Сергея Прокофьева, представленного на сцене Большого театра Женевы в постановке испанского режиссера Каликсто Биейто.
Россияне в Швейцарии – за Коммунистическую партию?Таков неожиданный вывод прошедших в прошлое воскресенье выборов в Государственную Думу.