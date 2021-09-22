Главное на сегодня.
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Наши люди
Шафа Ниязова - "наша" беженка в ЦюрихеЛейла Бабаева, Цюрих
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В редакцию Нашей Газеты обратилась беженка из Баку с просьбой поделиться с читателями ее рассказом о том, как нелегко приходится попавшим в Конфедерацию мигрантам – выходцам из бывшего СССР.
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Культура
Музыка альпийских канатных дорогЗаррина Салимова, Альтдорф
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Швейцарский композитор Мишель Рот записывает скрипы и вибрации тросов и канатов подвесных кабинок в кантоне Ури, чтобы создать из этих звуков симфонию.
«Игра на публику. Мода и портрет»Так называется выставка, открывшаяся вчера в Женевском музее искусства и истории в присутствии знаменитого российского историка моды и коллекционера Александра Васильева.
Более строгие правила въезда в ШвейцариюС 20 сентября, люди, не прошедшие вакцинацию или не перенесшие инфекцию, по прибытии в Швейцарию должны предъявлять отрицательный результат теста на Covid-19 и повторять процедуру через четыре-семь дней.
На Швейцарию опускается длинная ночь … музеевПосле вызванного пандемией перерыва в Конфедерации снова пройдет любимая многими акция, во время которой музеи будут работать до поздней ночи, приглашая посетителей познакомиться с коллекциями искусства при свете луны.
Covid-19: Вакцинация будущих матерей в ШвейцарииФедеральное управление здравоохранения и Федеральная комиссия по вакцинации рекомендуют беременным женщинам делать прививки от коронавируса, начиная со второго триместра беременности. Женщины, кормящие грудью, также могут быть вакцинированы.
Более строгие правила въезда в ШвейцариюС 20 сентября, люди, не прошедшие вакцинацию или не перенесшие инфекцию, по прибытии в Швейцарию должны предъявлять отрицательный результат теста на Covid-19 и повторять процедуру через четыре-семь дней.
«Война и мир». После премьерыНе скучно и зрелищно. Таковы наши главные впечатления от просмотра исторического музыкального полотна Сергея Прокофьева, представленного на сцене Большого театра Женевы в постановке испанского режиссера Каликсто Биейто.