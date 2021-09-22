Наши люди Шафа Ниязова - "наша" беженка в Цюрихе Лейла Бабаева, Цюрих В редакцию Нашей Газеты обратилась беженка из Баку с просьбой поделиться с читателями ее рассказом о том, как нелегко приходится попавшим в Конфедерацию мигрантам – выходцам из бывшего СССР. подробнее