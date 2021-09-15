Главное на сегодня.
99% против 1%?26 сентября граждане Швейцарии будут голосовать по инициативе «Снизить налоги на заработную плату, справедливо облагать капитал», более известной как «Инициатива 99%». В чем же ее суть?
Русские и грузинские художники на женевских торгахДаже если вы не собираетесь ничего покупать, посещение предвосхищающей аукцион выставки вполне можно расценить, как поход в музей. А глядишь, чем-то и соблазнитесь.
Романдия борется с рекламойНекоторые кантоны Западной Швейцарии объявили войну рекламным щитам: если власти Невшателя хотят запретить только сексистскую рекламу, то в Женеве и вовсе не против избавиться от любых объявлений.
Covid-19: предъявите ваш сертификат, пожалуйстаФедеральный совет начал консультации по вопросу расширения сферы действия обязательного сертификата на рестораны, культурно-развлекательные заведения и проходящие в закрытых помещениях мероприятия. Правительство также решило с 1 октября прекратить финансирование тестов, необходимых для получения Covid-сертификата.
Covid-19: Вакцинация будущих матерей в ШвейцарииФедеральное управление здравоохранения и Федеральная комиссия по вакцинации рекомендуют беременным женщинам делать прививки от коронавируса, начиная со второго триместра беременности. Женщины, кормящие грудью, также могут быть вакцинированы.
На Швейцарию опускается длинная ночь … музеевПосле вызванного пандемией перерыва в Конфедерации снова пройдет любимая многими акция, во время которой музеи будут работать до поздней ночи, приглашая посетителей познакомиться с коллекциями искусства при свете луны.